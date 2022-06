Vrei sa oferi un trandafir nemuritor in dar? Iata ce ar trebui sa stii despre trandafirii criogenati

Vrei să îi spui soției sau iubitei că o iubești, într-un mod aparte? Vrei să îi mulțumești mamei pentru toată grija care ți-o poartă, deși ai devenit matur? O bună opțiune pentru a-ți prezenta sentimentele și emoțiile este să optezi pentru un trandafir criogenat, un dar fără de moarte.Dacă trandafirul natural pălește în doar câteva zile, trandafirul criogenat are o durată de viață de până la 25 de ani și nu necesită îngrijire specială. Tocmai din acest motiv trandafirii criogenați au crescut în popularitate și reprezintă un cadou elegant, dar și de efect.Trandafirii criogenați sunt supuși unui proces de natură chimică, astfel încât aceștia să își păstreze forma și culoarea vreme îndelungată. Criogenarea este diferită de uscarea trandafirilor - criogenarea are loc la apogeul trandafirului, atunci când caracteristicile de frumusețe rămân intacte.Astfel, prin criogenare trandafirii își păstrează toate calitățile, putând fi folosiți și pentru diverse aranjamente florale ieșite din comun. Mai mult, procesul de criogenare în sine este eco-friendly, dat fiind că seva din trandafir este înlocuită cu conservanți.Trandafirul criogenat este unic și poate reprezenta un cadou sublim, indiferent de ocazie. Mai mult, este perfect pentru a-ți exprima sentimentele de dragoste nemuritoare, mai ales că un trandafir criogenat nu va păli niciodată.Iată de ce să oferi cadou un trandafir criogenat:Dacă florile naturale trebuie amplasate la soare, iar apa schimbată de câteva ori, cu un trandafir criogenat această grijă dispare. Astfel, persoana care îi va primi se va bucura de o floare cu aspect natural vreme îndelungată.Datorită aspectului natural și a cupolei din sticlă, trandafirul criogenat poate fi un obiect de decor plin de eleganță și rafinament. În plus, sunt ideali pentru a pune în valoare obiectele de mobilier din locuință sau din birou.Spre deosebire de florile naturale, care au o durată de viață de doar câteva zile după tăiere, trandafirul criogenat își va păstra frumusețea până la 25 de ani.Indiferent de persoana căreia îi oferi un trandafir criogenat îi transmiți faptul că sentimentele tale sunt eterne, iar în cazul în care vrei să îți impresionezi soția, logodnica sau iubita optează pentru unul de culoare roșie, care deja încarnează deja iubirea adevărată, eternă.Sursa foto: https://www.maisondor.ro/en/rose-immortal-red