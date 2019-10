Zile libere si concedii in 2020

Din pacate 2 din cele 4 zile libere de sarbatori legale care au mai ramas pica in weekend, si anume: Sfantul Andrei (sambata), Ziua Nationala a Romaniei (duminica). Romanii se vor putea bucura in acest an de sarbatoare Sfanta de Craciun, 25, 26 decembrie care pica miercuri, joi.1 - 2 Ianuarie (miercuri, joi) Anul Nou24 Ianuarie (vineri) Ziua Unirii17 Aprilie (vineri) Vinerea Mare19 - 20 Aprilie (duminica, luni) Paste Ortodox1 Mai (vineri) Ziua Muncii1 Iun (luni) Ziua Copilului 7 - 8 Iunie (duminica, luni) Rusalii15 August (sambata) Adormirea Maicii Domnului30 Noiembrie (luni) Sfantul Andrei1 Decembrie (marti) Ziua Nationala a Romaniei25 - 26 Decembrie (vineri, sambata) CraciunVestile cu adevarat bune vine in anul urmator unde din cele 15 sarbatori legale beneficieam de 11 zile libere in 2020. Insa chiar si aceasta situatie se poate schimba deoarece a fost propusa in Guvern o modificare de lege in care sarbatorile legale care vor pica in weekend sa se acorde in primele zile lucratoare ale saptamanii.Astfel, romanii se pot bucura de toate cele 15 sarbatori legale, propulsand Romania din punct de vedere al liberelor in topul clasamentului unde cele mai multe libere cumulate cu zile de concediu se afla Germania, Franta, Italia. In acest moment Romania se situeaza la finalul clasamentului dupa o medie a concediilor, liberelor si orelor lucratoare saptamanal alaturi de Bulgaria, Estonia, Ungaria, Lituania.Va recomandam cu drag pe site-ul zile-libere.com sectiunea de blog unde scriem articole din domeniu: cum sa iti organizezi minivacanta, cate zile mai sunt pana la Craciun, Cum se compenseaza munca prestata in zilelel de sarbatori legale, modificafile date de catre Guvern, modificari in Legislatia Muncii si stiri de ultima ora .