Brasovul, destinatia in top dupa pandemie

Conform unui studiu organizat de catre LonelyPlanet.com, Brasovul este destinatia romanilor favorita. Mai jos am pregatit pentru a te inspira o lista cu atractii turistice pe care le poti face in oras dar si in jurul acestuia, prezente de altfel pe harta Brasov Trecand acum de zona Schei, vechiul cartier romanesc din afara zidurilor fortificate ale Brasovului. Prima scoala romaneasca se afla in imediata apropiere in curtea celei mai vechi biserici din Brasov, Sf. Nicolae. Aceasta biserica dateaza din anii 1300. Exista un muzeu scolar pe care il poti vizita.Exista zeci de biserici fortificate in Transilvania si la majoritatea se poate ajunge intr-o excursie de o zi din Brasov. Biserica cetate Cincsor este preferata pentru senzatia de basm, impreuna cu cea de mai jos de la Biertan.Ambele locuri aveau inchisori matrimoniale, celule in care sotii si sotiile aveau sa fie inchise saptamani intregi, in timp ce isi stabileau casatoriile.Daca va plac povestile cu Dracula si Vampiri, Castelul Bran nu este prea departe, in jur de 30 km. Castelul nu are de fapt nimic de-a face cu adevaratul Vlad Tepes insa este de o frumusete rara.Constructia Cetatii Fagaras a inceput la inceputul anilor 1300 pe locul unei fortificatii si mai vechi. Acest sit a fost utilizat in mai multe scopuri de-a lungul secolelor si este mai mult o cetate fortificata, muzeu.Cetatea Fagaras se afla la 67 de km, aproximativ o ora de drum, de Brasov.Pentru ca aceasta zona sa nu se aglomereze foarte tare, cu totii stim foarte bine cum poate sa arate Valea Prahovei (drumul catre Brasov dinspre Bucuresti) recomandam de altfel sa vizitati orasul Cluj.Intrati pe harta Cluj pentru a afla principalele obiective turistice, pozitionarea lor pe harta si distanta pana la destinatie.