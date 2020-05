Bucurestiul pe bicicleta

Ciclismul este un mod de viata pentru unii, in timp ce pentru altii, este o activitate relaxanta si sanatoasa de weekend. Dar o plimbare cu bicicleta poate fi si o modalitate distractiva de a descoperi un oras. Asadar, in acest weekend, ne-am indreptat, de asemenea, intr-o aventura pe doua roti prin Bucuresti.Pentru inceput recomandam o analiza asupra aplicatiei harta Bucuresti strazi pentru a va face o idee asupra traseului de urmat. Ne aflam in Piata Romana din centrul Bucurestiului si ziua promite sa fie insorita, dar nu prea calda: o zi de primavara perfecta pentru o plimbare cu bicicleta. Este sambata dimineata, ceea ce inseamna ca piata nu este inca aglomerata.Nu departe de metrou , gasim o statie automata speciala cu biciclete. Ne apropiem si ne alegem bicicleta cu atentie (pentru o calatorie fara incidente, este important sa avem o bicicleta in stare buna). Dupa o inspectie rapida, deblocam bicicleta cu o aplicatie mobila. Ne-am descarcat si inregistrat pe aplicatie inainte de a pleca de acasa, asa ca acum trebuie doar sa scanam codul QR de pe bicicleta.Acum suntem pregatiti pentru calatorie; destinatia noastra de astazi:Parcul Regele Mihai I (Herastrau) - unul dintre cele mai mari parcuri din Capitala si una dintre principalele atractii de weekend din nordul orasului.Prima oprire: Piata Victoriei. Alegem sa ajungem acolo pedaland pe Calea Victoriei, deoarece aceast bulevard are o pista dedicata pentru biciclete. Infrastructura de transport alternativ este inca in curs de dezvoltare in Bucuresti, iar calatoria catre Calea Victoriei necesita ceva mai multa atentie: pedalam incet pe Bulevardul Dacia pentru cateva sute de metri, fiind atenti la masinile care trec pe langa el. Cu toate acestea, odata ce ajungem pe banda de biciclete pe Calea Victoriei, plimbarea devine relaxanta si chiar distractiva, mai ales pe segmentele unde putem pedala putin mai repede.Pe Calea Victoriei, trecem pe langa cladiri vechi, restaurate, dar si prin atractii turistice precum Muzeul National "George Enescu" (gazduit de una dintre cele mai frumoase cladiri din Bucuresti - Palatul Cantacuzino) si Casa Filipescu-Cesianu (fosta resedinta aristocratica care astazi este muzeu).Important:In Bucuresti, exista centre de inchiriere de biciclete in apropierea intersectiilor mari si in apropierea parcurilor principale. Unele dintre ele sunt centre cu metoda autoservire, care necesita plata cu cardul si o aplicatie pentru inchirierea bicicletelor, care pot fi apoi returnate in orice centru similar din oras. In alte locuri, in special in apropierea parcurilor, veti gasi operatori care va pun la dispozitie o bicicleta cu o taxa pe ora sau zilnic.