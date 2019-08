CartiCuSPF, pe plaja in Vama Veche

Vara aceasta Libris.ro recomanda cartile ca factor de protectie. Pentru un efect indelungat, propunem aplicarea zilnica a unui strat generos de pagini citite. Asadar, Libris.ro a pregatit 5.000 de carti pentru a le oferi cadou turistilor care citesc pe plaja din Vama Veche in perioada 8-11 august. „Vamaiotii” care vor fi surprinsi cu un volum in mana vor fi invitati sa se fereasca de razele soarelui cu inca o carte, oferita cadou de catre Libris.ro. Acestia isi pot alege titlul dorit si isi pot face refill dela cortul librariei, aflat pe plaja YoLo. Volumele vor fi oferite gratuit, pe baza unui semn de carte oferit de catre echipa Libris.ro, care va „scana” plaja in aceasta perioada.In 2019 am decis sa continuam campania Libris de promovare a lecturii prin intermediulNe propunem sa-i premiem pe cei care citesc in vacanta si astfel sa incurajam manifestarea respectului fata de propria persoana prin acordarea unui timp indelungat cititului. De data aceasta mergem pe plaja, in Vama Veche, un loc unde lectura, relaxarea si distractia merg mana in mana, a declarat Laura Teposu, director de dezvoltare Libris.ro.Cartile care se vor afla pe rafturile de pe plaja sunt din categoriile cele mai populare de pe Libris.ro - Beletristica si Dezvoltare Personala - si includ titluri aflate in top precum Povestea Mea (Michelle Obama), Sapiens –Scurta Istorie a Omenirii (Yuval Noah Harari), Hotul de Carti (Markus Zusak) sau Tatuatorul de laAuschwitz (Heather Morris), dar si noutati editoriale precum Ceva in apa (Catherine Steadman), Orasul fetelor (Elizabeth Gilbert) sau Pacienta tacuta (Alex Michaelides).Copiii isi pot alege si ei dintre sutele de titluri dedicate micilor cititori, iar pentru cei care prefera lectura in limba engleza , Libris.ro a pregatit cateva titluri precum Factfulness (Hans, Ola & Anna Rosling), Eat, pray, love (Elizabeth Gilbert) sau The interpretation of dreams (Freud).Potrivit celor mai recente date oferite de Barometrul Cultural Romanesc, realizat in aceasta primavara de INSCOP, doar 44,3% dintre romanii cu varsta peste 18 ani au citit o carte in ultimele 12 luni. Prin campaniile Libris.ro de promovare a lecturii ne-am propus sa demonstram ca in comunitatile in care exista implicare si actiuni concrete, numarul de carti citite la nivelul publicului vizat creste semnificativ. Vacantele de vara aduc cu ele mai mult timp pentru citit, iar biblioteca Libris.ro din Vama Veche ii incurajeaza pe turisti sa petreaca timp de calitate in compania cartilor, oferind totodata si inspiratia necesara pentru cei care isi pregatesc lista de lecturi pentru toamna, a mai precizat Laura Teposu.Campaniaeste realizata cu sprijinul Radio Rock FM si al editurilor: Humanitas, Polirom, RAO, Nemira, Corint, Didactica Publishing House, Niculescu, Curtea Veche, Epica, Herg Benet, Bestseller, Grupul Editorial ALL, Ascendent, Trei, Mix, Vellant, Philobia, Tritonic, Act si Politon, Herald, Gama, Grup Editorial ART, Black Button, Baroque, Libris Editorial. Valoarea totala a cartilor oferite de Libris.ro este de 110.000 lei. Campania este o continuare a proiectului manifest #RespectYourself - Ofera-ti timp pentru lectura!, lansat in anul 2018. Prin intermediul acestui proiect, Libris.ro incurajeaza acordarea unui timp mai indelungat lecturii si doreste sa atraga atentia asupra faptului ca aceasta este o forma a respectului fata de propria persoana.