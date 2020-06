Castelul Bran va fi redeschis. Ce reguli trebuie respectate

Administratorul domeniului a anuntat ca acum Castelul Bran este pregatit din nou sa ii primeasca pe vizitatori. Au fost luate toate masurile de de protectie, iar din data de 5 iunie incepand cu ora 9.00 turistii vor putea vizita Castelul Bran.Au fost instalate dispozitive cu substante dezinfectante la intrarea şi la ieşirea din castel, iar la intervale regulate de timp balustradele şi toate suprafetele cu care turiştii intra in contact vor fi dezinfectate.Pe traseul de vizitare au fost instalate panouri de semnalizare cu indicatii de respectare a distantei fizice de siguranta, iar la intrare au fost montate dispozitive cu clor pentru dezinfectarea incaltamintei.Daca va fi nevoie, la cerere, vor fi puse la dispozitia turiştilor maşti de protectie şi manuşi de unica folosinta, la cumpararea biletului de vizitare.In castel, traseele de urcare şi de coborâre au fost delimitate cu benzi de semnalizare montate chiar de la casele de bilete.Angajatii vor fi instruiti de un medic cu privire la masurilor speciale pe care trebuie sa le aplice pe perioada programului de lucru.De asemenea, la inceputul programului, o asistenta medicala va verifica starea de sanatate a fiecarui angajat, obligat sa poarte masca, manuşi şi ochelari de protectie şi de a folosi substantele dezinfectante. De asemenea, in spatiile inchise unde işi desfaşoara activitatea personalul Castelului Bran vor fi montate lampi UV.Programul de vizitare nu a suferit modificari fata de perioada anterioara, astfel ca vizitatorii sunt aşteptati la Castelul Bran in intervalul 09.00 – 18.00, de marti pâna duminica, iar lunea, in intervalul orar 12.00 – 18.00. Biletele pot fi achizitionate şi online, tarifele fiind de 40 de lei pentru adulti, 30 de lei pentru seniori, 25 de lei pentru studenti și 10 lei pentru elevi.