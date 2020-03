Clujul va avea metrou

Traseul liniei de metrou ar urma sa acopere o distanta de 16 kilometri, intre Floresti si Podul Ira din Marasti.Realizarea metroului din Cluj este parte dintr-un proiect ce prevede si un tren metropolitan, care ar urma sa fie realizat cu un cost de 75 de milioane de euro.Studiile de prefezabilitate, fezabilitate, impact supra mediului si evaluarea strategica adecvata pentru trenul metropolitan si metrou fac obiectul unui parteneriat intre Primaria Cluj Napoca si primariile comunelor Gilau, Floresti, Baciu, Apahida, Jucu si Bontida.Concret, metroul ar urma sa circule atat la suprafata, cat si subteran."Daca discutam de zona de suprafata, acest metrou este de 100 de milioane de euro pe kilometru. In conditia in care el se face mixt, si de suprafata si subteran, atunci discutam de 50 de milioane de euro. Acestea sunt estimari. Nu stim daca din cei 16 kilometri jumatate vor fi suprateran sau subteran.Acest proiect nu poate fi facut din bugetele locale. Ne gandim la sumele pe care le putem accesa din fondurile europene. In Cluj discutam despre niste costuri fantastice.La Podul Ira va fi un nod intermodal, cel care coboara din metrou poate să ia trenul pana la aeroport. Zonele cele mai aglomerate sunt Manastur, Marasti. Zona Someseni nu este aglomerata, suprapopulata. Face fata transportul public in comun", declara viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, in aprilie 2019, cand s-a dat drumul proiectului.Trenul metropolitan, urmat de metrouIn prima faza, pe harta Cluj va aparea trenul metropolitan, pe relatia Bontida, Jucu, Apahida, Cluj, Baciu, lnia urmand sa aiba aproximativ 43 de kilometri. "Punctele de oprire actuale vor ramane aceleasi si se propune adaugarea unor noi statii de oprire in zonele: Baciu, Tetarom pe str. Taietura Turcului si la podul Ira pe str. Aurel Vlaicu.Pentru fiecare punct de oprire se vor analiza facilitatile disponibile pentru calatori: banci, zone de asteptare, toalete, puncte de procurare a biletelor (automate/case). De asemenea, se va analiza disponibilitatea parcarilor de mici dimensiuni si se va realiza conectivitatea cu transportul public local la fiecare punct de oprire", a explicat primarul Emil Boc.Pentru functionarea pe actuala linie de cale ferata vor fi achizitionate rame noi, adica trenuri si vagoane adaptate pentru transport de scurta durata, diferite de trenurile clasice.Realizarea si punerea in circulatie a metroului Cluj reprezinta a doua parte a proiectului. O linie de metrou va fi construita intre Gilau si Podul Ira, pe urmatorul traseu propus: zona de sud a comunei Floresti - viitorul spital regional de urgenta - centrul comercial Vivo - cartierul Manastur - centrul orasului Cluj-Napoca si zona de est a orasului, respectiv zona Aurel Vlaicu/Podul Ira.Un alt tronson va fi intre Floresti si Gilau.Fiecare statie din zona metropolitana va fi deservita si de autobuze ale companiei de transport public, pentru asigurarea transferului catre alte zone. Pentru zona din afara orasului se va studia posibilitatea realizarii metroului suprateran, iar de la intrarea in Cluj-Napoca acesta ar urma sa circule subteran.In 2018, cand anunta pentru prima oara intentia de a pune metroul pe harta Cluj, primarul Emil Boc estima ca proiectul poate fi finalizat in 10-15 ani.In iulie 2019, Primaria Cluj-Napoca a anuntat ca a primit cinci oferte la licitatia pentru studiile necesare realizarii metroului si trenului metropolitan. Initial 21 de firme au fost inscrise pentru realizarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, insa cinci au depus ofertele pana la termenul limita de 30 iulie 2019:1.Asocierea SWS Engineering Spa (Italia) – SYSTRA (Franta) – Metrans Engineering SRL (Romania);2. Asocierea Explan SRL (Romania) – DR. Sauer and Parteners (UK);3. Asocierea Metroul SA (Romania) – Padeco CO., LTD (Japonia);4. Asocierea Eurocerad International SRL ( Romania ) – 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A.(Italia)5. Egis Rail SA (Franta)Castigatoare a licitatiei a fost declarata Asocierea SWS Engineering Spa (Italia) – Systra (Franta) – Metrans Engineering SRL (Romania)."Oferta este 30,1 milioane de lei. Sistra a realizat studiile tehnice de fezabilitate pentru obiectivul Toulouse Aerospace Express, linia trei de metrou din Toulouse, cu o lungime de 28 de kilometri, a realizat studiul de fezabilitate pentru sistemul retelei de metrou din zona metropolitana din Tel Aviv, care presupune 140 de kilometri de metrou", a declarat Emil Boc, dupa anuntarea castigatorului licitatiei.Metroul SA, proiectantul metroului bucurestean, care a participat la licitatie alaturi de japonezii de la Padeco CO., LTD si a iesit pe locul 2, a depus contestatie, invocand faptul ca firma romaneasca din asocierea castigatoare ar fi contribuit si la realizarea caietului de sarcini.Este vorba de Metrans Engineering SRL, firma detinuta de Radu Gabriel Dumitru si Ionel Oprea.Primaria Cluj-Napoca a acordat acestei firme prin cumparare directa un contract de 100.000 de lei in toamna anului 2018, care viza consultanta chiar pentru realizarea caietului de sarcini al licitatiei pe care Metrans urma sa o castige un an mai tarziu cu partenerii italieni si francezi.Cei de la Metroul SA mai arata in contestatia depusa pe 8 noiembrie 2019 la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, ca pretul oferit de ei, de 29,38 milioane de lei, a fost mai mic decat cel al asocierii castigatoare (30,186 mil lei)."Prin urmare, autoritatea contractanta va plati in plus, pentru executarea Contractului de achizitie publica, suma de 800.817,08 lei, in conditiile in care motivele pentru care oferta subscrisei a fost depunctata sunt artificiale si nu sunt sustinute de niciun argument pertinent", se arata in contestatia depusa de Metroul SA.