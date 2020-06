Cum au profitat doi americani de izolare, dupa ce au ramas blocati in Romania

In timp ce majoritatea oamenilor au fost nevoiti sa stea acasa in timpul izolarii pe perioada pandemiei de coronvirus , doi americani blocati in Romania au profitat de aceasta pandemiei si au descoperit frumusetile tarii noastre.Cei doi au ajuns sa descopere frumusetile naturale ale Romaniei si sa-si planifice in continuare visul lor indraznet de a descoperi toate frumusetile tarii.Jamie Leibert, cunoscut si sub numele de capitanul Manicorn, si partenera sa Sandra au ajuns in Romania in noiembrie 2019, dupa ce s-au plimbat prin mai multe tari europene. Planurile lor s-au schimbat atunci cand pandemia de coronavirus (COVID-19) a lovit, inchizand granitele si fortandu-i sa ramana in Romania mult mai mult decat era planificat initial.Ambii sunt pasionati de calatoriile de aventura si sporturile aeriene, petrecandu-si cea mai mare parte a timpului in aer liber. Anul trecut, au decis ca este timpul sa descopere Europa. Asa au ajuns in Romania.In prezent locuiesc in micul oras de munte Breaza, la aproximativ o ora nord de Bucuresti , unde au sansa sa descopere mancarea si ospitalitatea locala. Au gasit Romania ca o tara sigura, cu peisaje frumoase, „o bijuterie ascunsa”.Criza declansata de noul virus i-a pus pe el si pe partenerul sau de afaceri sa isi inchida compania de evenimente. Convins insa ca a sosit timpul sa-si urmeze visul de a fi primul barbat care sare cu parasuta in fiecare tara a lumii a plecat la drum prin Europa. Odata ce se vor deschide granitele, isi vor continua calatoria europeana, planificand sa viziteze si cateva tari din Africa la sfarsitul acestui an.Jamie Leibert a vorbit despre viata si proiectele sale, inclusiv ONG-ul Just Care More, precum si despre experienta si planurile lor de viitor din Romania.