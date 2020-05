Grecia deschide oficial turismul pentru romani, fara sa impuna carantina

Anuntul a venit la doar cateva zile dupa ce Romania a evitat aderarea Bulgariei, Greciei si Serbiei intr-o initiativa transfrontaliera de incurajare a turismului in regiune. Daca nu se schimba lucrurile (un scenariu extrem de putin probabil), turistii romani vor trebui sa treaca o perioada de retentie de 14 zile la intoarcerea din vacanta lor in Grecia.Romania a invocat perspectivele sanitare inca incerte, dar refuzul a fost vazut in mare masura ca urmare a presiunilor locale ale sectorului HoReCa pentru deschiderea statiunilor locale si mentinerea turistilor acasa.Miercuri, ministrul turism al Greciei, Harry Theoharis, a dezvaluit planul "Restart Tourism", pe baza caruia Grecia va permite turistilor sa intre in tara, incepand cu 15 iunie, initial din tarile alese "pe criterii epidemiologice".Mai mult, Theoharis a spus ca turistii care vin in Grecia nu ar trebui sa fie testati pentru coronavirus inainte de calatorie si nu vor fi carantinati la sosire. Peste 500 de plaje din Grecia s-au redeschis sambata, deoarece tara incearca sa ajunga la un echilibru intre asigurarea protectiei impotriva pandemiei COVID-19 si revitalizarea sectorului turistic.