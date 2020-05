Istanbul: ghid pentru cumparaturi

Esti pasionat de cumparaturi, dar in acelasi timp iti place sa si calatoresti? Destinat perfecta pentru tine este Turcia, o tara care trebuie vizitata cel putin o data in viata de orice persoana care adora cumparaturile si careia ii place sa colectioneze lucruri din diverse culturi. Istanbul se mandreste cu cateva optiuni de shopping cu adevarat magnifice, care vor face ca orice cumparator sa intre intr-o frenezie. De la cel mai vechi bazar din lume pana la unul dintre cele mai mari centre comerciale din Europa, Istanbul detine un fascinant mix de vechi si nou - ceea ce il face destinatia perfecta pentru pasionatii de cumparaturi.Numarul mare de magazine, bazaruri, bunuri si experiente va vor face cu siguranta sa reveniti la paradisul acestui cumparator pentru mai multe. Iata un ghid complet cu principalele bazaruri, pe care trebuie sa il consulte orice turist care isi doreste sa faca cumparaturi in Istanbul:Marele Bazar din Istanbul este fascinant si te introduce intr-o lume veche, uimitoare, de care te vei indragosti. Vei putea descoperi lucruri fascinante, care te vor impresiona cu siguranta. Cunoscuta a fi cea mai mare piata acoperita din lume, Marele Bazar gazduieste un labirint fascinant, cu peste 3.000 de magazine. Este locul ideal pentru cumparaturi de ceramica rafinata, condimente, bijuterii, felinare si multe altele.La o mica distanta de Marele Bazar, se gaseste Eminönü egiptean Spice Bazaar din secolul al XVII-lea, un alt loc fascinant unde localnici si turisti cauta suveniruri. Cutreiera acest labirint maret si vei fi rasplatit cu mirodenii autentice, fructe uscate, nuci, masline si savuroase delicii turcesti.Un bazar vechi care gazduia candva manuscrise rare, Sahaflar Bazaar vinde acum carti. Aici vei putea gasi si tablouri in miniatura, si lucrari de arta. Daca esti un iubitor de arte literare, acest bazar este perfect pentru tine pentru ca vei putea intalni iubitorii de carte, care iti vor putea impartasi secrete unice din lumea literaturii. Bazarul de carte este deschis in orice zi a saptamanii, cu exceptia duminicilor si a sarbatorilor.Pe partea asiatica a Turciei, strada Bagdat este ideala pentru plimbari, dar este recunoscuta si ca o perla a Istanbulului, unde poti face cumparaturi de lux. Aici poti gasi piese de couture, impreuna cu sculpturi, picturi si articole din sticla. Strada are un mix de marci internationale si locale. Majoritatea magazinelor se deschid de la 10 dimineata si se inchid in jurul orei 22:00 noaptea.