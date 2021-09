Optiunile de cazare in Baile Herculane, mai numeroase decat iti poti imagina

Baile Herculane reprezinta un loc de poveste din mai multe puncte de vedere. In primul rand, trebuie precizat faptul ca statiunea balneoclimaterica este amplasata intr-un peisaj de basm, in inima padurilor de conifere. Apoi, insasi legenda locului este incredibila. Se spune ca Hercule a poposit in Valea Cernei pentru a se scalda in apele raului si pentru a se odihni. Din acest motiv, romanii numeau izvoarele din zona „Apele sacre ale lui Hercule”. Cei care aleg sa rezerve cazare Baile Herculane vor petrece un sejur de neuitat in „cea mai frumoasa statiune de pe continent”, dupa cum a fost descrisa de catre imparatul Austriei, Franz Jospeh.In aceasta statiune are loc un fenomen spectaculos si straniu deopotriva – chiar daca orasul se afla la o altitudine de 168 de metri, aerul contine o concentratie de ioni negativi care este la fel de ridicata ca cea intalnita la altitudini de 2000-3000 de metri.Acestui fenomen i se adauga si existenta apelor termale si supra-termale, de 60 de grade Celsius, aspect care i-a atras si fascinat dintotdeauna pe cei care au ales sa viziteze acest loc. Asadar, argumentele pentru a planui un sejur in Baile Herculane nu mai contenesc. Mai mult, daca apelezi la agentia Christian Tour, te vei bucura de preturi convenabile si facilitati de top.Descopera, in cele ce urmeaza, doar cateva propuneri de cazare in Baile Herculane care iti garanteaza faptul ca vei avea parte de o vacanta relaxanta, din care te vei intoarce cu bateriile reincarcate!Sara`s Sons este compus dintr-un hotel si un hostel, care ofera facilitati extraordinare pentru turistii care ii trec pragul. Aceasta unitate de cazare in Baile Herculane este ideala pentru familii cu copii, pentru pensionari si pentru persoane care sufera de afectiuni. Aici, vei avea acces la restaurant, la trei piscine cu apa termominerala sulfuroasa si la o baza de tratament si relaxare.Daca iti doresti o camera luminoasa, cu ferestre mari spre o priveliste de vis, poti rezerva o camera la Pensiunea La Dolce Vita. Tot aici, ai acces la Centru BalneoSpa & Wellness, care contine jacuzzi in interior cu doua bazine, sauna finlandeza, baie de aburi (hammam), o sala de fitness si kinetoterapie, sala de masaj si sala de fizioterapie, dar si o zona de relaxare. La aproximativ 100 de metri de pensiune, se afla stadionul cu pista de alergari si un strand cu apa termosulfuroasa.Amplasat chiar in centrul statiunii, Hotelul Artemis ofera 34 de camere, fiecare dintre acestea cu balcon propriu. Oaspetii se pot relaxa in piscina exterioara incalzita si pot lua masa la restaurantul hotelului. Situat in apropierea raului Cerna si a strandului termal Versay, hotelul este un bun loc de plecare pentru cei care planuiesc o drumetie spre Varful Soimul. In cazul in care esti in cautarea unei unitati de cazare in Baile Herculane clasata in categoria de 5 stele, Jojo Imperial Resort este alegerea ideala. Centrul Spa include diferite cabinete medicale pentru tratamente complexe, precum hidroterapie si diferite tipuri de masaj terapeutic, de relaxare, dusuri emotionale, sauna uscata si umeda, cromoterapie si multe altele.Pentru mai multe oferte de cazare Baile Herculane, nu ezita sa accesezi platforma online a agentiei Christian Tour. Doar astfel, te vei putea bucura de o vacanta de poveste intr-un loc pe masura!