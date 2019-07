Relaxare si anti-aging, la malul marii!

, corelat cu terapiile de relaxare, ce combat stresul, ba chiar și sindromul de burn-out.Prin preocuparea pentru sănătate cu o abordare holistică: trup, minte, suflet. Noi, Centrul de Sănătate Ana Aslan Health Spa din Eforie Nord, punem în primul rând accent pe starea de sănătate și relaxare, pe lângă bine cunoscutele terapii de înfrumusețare și întinerire. Relaxarea este interfața, sănătatea fiind de bază. De aceea, am creat programe speciale ce îți oferă PAUZA DE SĂNĂTATE.Este cel mai indicat program atunci când avem de-a face cu un sindrom de suprasolicitare, acel burn-out de care tot auzim că se vorbește în ziua de azi. Valabil și dacă întâlnim tulburări de somn, mobilitate articulară limitată de sedentarism, hipertensiune arterială ușoară, spate dureros, respirație ineficientă prin lipsă de mișcare, tulburări ale circulației limfatice sau dureri articulare ușoare.Prevenim îmbătrânirea. Este foarte important să abordăm terapiile din perspectivă profilactică și nu pur și simplu vindecătoare, ca remediu imediat. Este esențial să alegem să avem grijă de pielea noastră de când apar primele simptome ale îmbătrânirii. Anti-aging înseamnă 100% profilaxie. Cu cât începem mai devreme lupta pentru menținerea tinereții veșnice, cu atât vom fi mai sigure de victorie.Am dedicat mult timp acestui subiect și am creat astfel programul TERAPII PENTRU PIELE SĂNĂTOASĂ. Beneficiul nămolului sapropelic de Techirghiol este indiscutabil. Programul cuprinde 3 terapii personalizate zilnice alternative, pornind de la masaje cu nămol 15', băi cu nămol sau împachetări cu nămol, băi saline cu plante, hidramasaj cu săruri terapeutice, precum și masajul Serenity ca masaj al scalpului și al gâtului.În plus, avem și programul CATIFEAUA NEAGRĂ care se bazează exclusiv pe proprietățile nămolului sapropelic. Oncţiunea cu nămol rece - este cea mai veche metodă care presupune aplicarea nămolului rece pe pielea pacientului (după ce acesta s-a încălzit 10-15 minute) în strat subţire, pe zone limitate sau întregul corp. Pacientul trebuie sa se expună ulterior la soare, în poziţie verticală, până când se usucă nămolul, aproximativ 30-60 de minute, după care urmează baia de 10-15 în apa mării sau a lacului însoţită de mişcare si un duş scurt cu apă rece şi odihnă la pat de minim o oră.Este o metodă de solicitare mecanismelor de termoreglare, stimulare neuroendocrină şi a proceselor de adaptare prin alternarea factorilor contrastanţi cald - rece. Procedura are un rol important în profilaxia primarã, cãlind organismul şi prevenind îmbolnãviri, ca şi în profilaxia secundarã a unor afecţiuni în stadii incipiente.Un program personalizat de sănătate eficient trebuie să oprească timpul în loc! Nu poți face anti-aging în 3 zile sau peste noapte. Este nevoie de o perioada de minim 7 nopți pentru a institui o procedură de durată – profilaxia de care am vorbit anterior. Se poate reveni apoi în cure scurte de menținere a efectelor obținute. Ofertele noastre se personalizează , în funcție de timpul și bugetul fiecărui pacient. Pacienții pot consulta platforma noastră de informare și individualizare pe https://www.anahotels.ro/europa/ro/exclusive-offers.html