Top destinatii in jurul Bucurestiului

Acest loc este cunoscut mai ales ca destinatie de weekend atat pentru localnici, cat si pentru turisti. Situat la 10 km distanta de centrul orasului Bucuresti, este un domeniu mare situat pe lacul Mogosoia. Locul include si palatul Mogosoia.Situata la 20 km distanta de Bucuresti in Buftea, aceasta este o proprietate privata care este deschisa publicului numai in weekend. Aici va puteti bucura de plimbarea dvs. in gradina sau langa lacul din domeniu. Puteti vizita, de asemenea, palatul si pavilioanele sale. Domeniul include si gazonul urias unde este organizat festivalul de muzica populara, Summer Well. De asemenea, va puteti implica in activitati distractive precum zborul cu balonul si calaritul.Daca aveti chef sa explorati paduri si lacuri frumoase, atunci parcul Snagov este locul ideal pentru dvs. Acest parc este o zona salbatica protejata nationala unde puteti gasi o mare varietate de copaci pentru a explora. In afara de asta, puteti explora si Palatul Snagov din zona. aPentru aceasta activitate aveti nevoie de permisiunea speciala pentru a vizita palatul. Acest loc poate fi de fapt unul dintre cele mai romantice locuri de langa Bucuresti.Acest loc este un parc de aventuri situat in partea de sud-vest a Parcului Snagov. La parc se poate ajunge in 20 de minute din centrul orasului cu propriul autovehicul. Zona este destinata in special familiilor cu copii. Parcul are un perete de escalada impreuna cu 12 trasee prin copaci.Parcul are, de asemenea, o multime de activitati, un magazin atat pentru copii, cat si pentru adulti. Activitati precum calarie, tir cu arcul si multe altele pot fi savurate aici. Edenland vine, de asemenea, cu un restaurant unde puteti petrece cateva momente bune.Acesta este cel mai mare centru de wellness si divertisment din intreaga Europa . La doar 10 minute de mers cu masina de orasul Bucuresti. Daca doriti sa va rasfatati pentru intreaga zi, atunci acesta este cel mai bun loc. Saunele tematice, palmieri si bazine termale fac parte din acest centru de recreere.