Turism in Romania: vacanta in Maramures

Mai jos am pregatit o lista de atractii de neratat pentru a simti cu adevarat spiritul maramuresean. De asemenea obiectivele turistice le poti identifica usor pe aplicatia distanta intre orase care ofera gratuit informatii despre durata, costul calatoriei precum si cele mai bune rute auto de urmat.Acesta este cel mai bun mod de a vizita Maramuresul, plimbandu-va pe rutele locale pe care satenii le folosesc de generatii intregi. Departe de drumurile aglomerate, de-a lungul padurilor, campurilor si pasunilor de fan, veti experimenta o senzatie de seninatate pe care putine alte activitati de agrement le pot oferi. Puteti afla de la localnici care sunt cele mai frumoase scurtaturi intre satele lor sau puteti urmari una dintre numeroasele rute marcate din reteaua Maramuresului de 88 km, care conecteaza sapte sate, sapte zone protejate Unesco.Daca sunteti fascinat de acest stil original de arhitectura bisericeasca, nu ratati un tur al acestor repere unice. Acestea sunt cele mai bune reprezentari ale modului in care cunostintele si experienta localnicilor in sculptarea lemnului au facut posibila rezistenta acestor biserici mici de cateva secole.Veti gasi cele opt biserici de lemn din Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din Barsana, Budesti, Desesti, Ieud, Plopis, Poienile Izei, Rogoz si Surdesti.In timp ce intentionati sa vizitati Maramuresul, nu uitati sa includeti calatorii catre artizani locali care aduc in prezent tehnicile mestesugurilor vechi. In satul Sarbi, veti gasi un itinerariu tematic care leaga artizanii Vasile Borodi, Victoria Duma, Petru Pralea si Gheorghe Opris. In Barsana, puteti vizita atelierul mesterului lemnos Toader Barsan, in timp ce la Botiza puteti admira covoare si broderii in micul muzeu al artizanului Victoria Berbecaru.Casele traditionale din lemn ale Maramuresului sunt, din pacate, pe o cale rapida pentru a deveni marturii exotice din trecut. Din ce in ce mai putine, aceste case frumoase si simple au fost facute initial din lemn de stejar si brad, cu acoperisuri inalte acoperite cu sindrila.O mare parte din experienta ta in Maramures se va baza pe locul in care alegi sa stai. Va recomandam intotdeauna micile case de oaspeti locale, unde gazdele isi iau timpul pentru a pregati mancaruri delicioase preparate in casa, cu ingrediente din gradinile proprii si in care dvs., turistul, sunteti tratat ca un prieten. Mara Guest House este optiunea perfecta daca intentionati sa va cazati in Desesti, unul dintre cele mai frumoase sate din Maramures. Pe malul raului Mara, cu o gradina mare, si cea mai buna mancare gatita acasa din ingrediente locale bio, aceasta pensiune este preferata noastra din regiune.