Wizz Air adauga opt rute internationale din Bucuresti

Grupul maghiar Wizz Air, una dintre cele mai mari companii aeriene low-cost din Europa, a adaugat opt noi rute din Bucuresti. Transportatorul va zbura de la Bucuresti la Cagliari (Sardegna / Italia) , Copenhaga, Bergen (Norvegia), Hamburg, Karlsruhe / Baden-Baden, Memmingen (Germania), Santorini si Mykonos (Cu cele opt noi rute, Wizz Air ofera acum 61 de rute in 20 de tari cu plecare din Bucuresti.Din 2007, compania aeriana a transportat peste 22 de milioane de pasageri pe rutele sale din Bucuresti. Impreuna cu cele opt noi rute, acesta va oferi peste 2020 milioane de locuri in reteaua companiei aeriene."Pe masura ce ne redeschidem treptat reteaua de rute, consideram la fel de important sa adaugam noi si interesante oportunitati de calatorie pentru pasagerii nostri, pastrandu-i in siguranta si confortabil. Am introdus masuri suplimentare de sanatate si siguranta pentru pasageri si echipaj la bord, astfel incat calatoria cu Wizz Air sa ramana o experienta fara griji", a declarat George Michalopoulos, director comercial la Wizz Air.Compania aeriana a anuntat recent o serie de masuri suplimentare de igiena pentru a asigura sanatatea si siguranta clientilor si a echipajului. Pe tot parcursul zborului, atat echipajul cabinei, cat si pasagerii trebuie sa poarte masti, in timp ce echipajul, de asemenea, trebuie sa poarte masti si manusi. Toate aeronavele companiei aeriene sunt dezinfectate in continuare peste noapte cu aceeasi solutie antivirala. Revistele au fost scoase din aeronava si sunt incurajate platile cu cardul pentru cumparaturile la bord. Pasagerii sunt rugati sa urmeze masurile de distantare fizica introduse de autoritatile locale de sanatate si sunt incurajati sa faca toate achizitiile inainte de zbor, online, pentru a reduce la minimum orice posibil contact fizic la aeroport.