4 pasi sa te deconectezi de la telefonul de serviciu in vacanta. Concediu fara stres.

Concediul ar trebui sa reprezinte momentul tau de deconectare de la sarcinile de serviciu, proiectele stresante si deadline-urile de la birou. Numai ca, uneori,. Cu toate ca iti promiti ca va ramane pe silent sau ca il vei verifica doar o data pe zi, in cazul in care trebuie sa rezolvi o urgenta, se intampla sa ajungi sa-l butonezi continuu.Acest tip de comportament denota in fapt o dependenta de job, ne tulbura concediul si ne intoarcem la birou mai obositi si mai frustrati decat eram la momentul plecarii in concediu. De astfel,Se poate vacanta fara telefon de serviciu? Da, daca pregatesti terenul din timp! Iata patru pasi simpli pe care ar fi bine sa-I parcurgi pentru un concediu fara stres:Daca nu vrei sa te trezesti cu telefoane in timp ce stai linistit la plaja, cu mail-uri urgente si o avalansa de intrebari de la colegi sau sefi in zilele tale libere, atunci asigura-te ca ai lasat indicatii clare la locul de munca. Este recomandat sa finalizezi task-urile urgente inainte sa pleci in concediu, sa informezi colaboratorii cu privire la perioada in care nu vei fi la birou, sa desemnezi un coleg care sa iti tina locul, pe care sa-l pui la curent cu deadline-urile proiectelor si sarcinile tale.In acest fel te asiguri ca toata lumea stie ca nu esti disponibil intr-un anumit interval, cand te vei intoarce la birou si cine iti tine locul.Poti alege sa-l concepi intr-o maniera business sau intr-o formula mai relaxata. Important este sa incluzi datele mentionate anterior. In acest fel, nu vei fi deranjat in concediu, iar urgentele vor fi preluate de inlocuitorul tau. Nu uita sa mentionezi numele, functia, numarul de telefonul si email-ul prin care poate fi contactat(a) colegul(a) ta.