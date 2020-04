7 locuri pe care le poti vizita gratis in Milano

Italia este o tara minunata, pe care merita sa o vizitezi. Orasul Milano este plin de atractii turistice, pe care le poti vizita gratis. Iata cateva dintre acestea:Desigur, orice lista de lucruri de facut in Milano trebuie sa inceapa cu Domul, minunata catedrala construita pe o perioada de 600 de ani. Domul este o cladire unnica in lume, ba chiar specialistii sustin ca ar fi cea mai valoroasa.O alta activitate gratuita de nerefuzat in Milano este vizitarea galeriei Vittorio Emanuele, uimitoarea arcada din partea stanga a pietei, cand stai in fata Domului, cunoscuta sub numele de "il salotto di Milano" (camera de zi din Milano).La mica distanta de Dom veti gasi castelul Sforzesco, care a fost locuit de catre conducatorii Milanului din secolele XV si XVI. Castelul ofera o priveliste uimitoare, datorita pozitionarii sale chiar in inima orasului.La acest capitol orasul Milano poate rivaliza cu marile orase ale Europei atunci cand vine vorba de parcuri. In centru, veti gasi parcul Sempione, care se intinde spre nord din partea din spate a castelului Sforzesco si, cu siguranta, unul dintre cele mai frumoase locuri pentru plimbari in natura din Milano.Nu puteam sa nu mentionez Acquario in aceasta lista de lucruri gratuite de vazut in Milano, deoarece este o cladire emblematica. Cu siguranta va vor placea fantana hipopotamica, sculpturile in forma de peste si chiar interiorul de pestera.Milano are o colectie destul de impresionanta de parcuri, gradini si chiar cascade. Toate parcurile si gradinile sunt 100% gratuite!Tramvaiele portocalii din Milano nu sunt folosite pentru tururi de vizitare, ci ajuta la transportul in comun! Aceste tramvaie sunt cele mai vechi vehicule de transport in comun de circulatie din lume, mai precis, functioneaza din 1928.Pentru a intregi acest tur gratuit al orasului Milano va recomandam doua aplicatii, de asemenea gratuite care pot sa vina in ajutorul fiecarui turist. Harta Milano si harta Italia iti ofera informatii utile despre topul obiectivelor turistice, sfaturi utile, harta rutiera si multe altele.