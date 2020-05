Barcelona: orasul pe care trebuie sa il vizitezi cel putin o data in viata

Barcelona este un oras incredibil: amestecul de cultura, arta si mancare fac din fiecare vizita o bucurie absoluta. Si chiar si dupa mai multe vizite, vor exista intotdeauna unghiuri ascunse ale orasului de explorat.Astazi, completez cele mai bune lucruri de facut in Barcelona pentru oricine trebuie sa experimenteze incantarile acestui minunat oras spaniol. Asa ca acum, asezati-va si bucurati-va! De asemenea le puteti indentifica pe harta Barcelona Capodopera lui Gaudí este spectaculoasa la exterior, dar interiorul este locul in care lucrurile devin cu adevarat speciale. Cu arbori colorati de lumina care inunda prin ferestre si forme geometrice care arata aproape ca desenele animate, face ca statul la coada sa merite.Santa Maria del Mar este o alta biserica obligatorie din Barcelona, pentru cantitatea mare de forta de munca care a fost depusa pentru crearea acestei structuri masive.Bucurati-va de vitralii si coloane inalte ale cladirii. In plus, cea mai mare parte a structurii originale dateaza inca din anul 1383.Las Ramblas este un bulevard urias pietonal si cea mai cunoscuta strada din toata Barcelona. Este cel mai bine cunoscut pentru copaci umbrosi, falnici care aliniaza bulevardul, artisti talentati si terase nesfarsite pentru a savura o masa sau o cafea.Daca continuati tot drumul pana in capat veti intalni monumentul lui Columb. De aici, veti putea sa va bucurati de vederi panoramice asupra Barcelonei si marii. Sfat: Asigurati-va ca va veti pastra bunurile in siguranta si aproape de corpul dumneavoastra! Las Ramblas este un loc popular, aglomerat dar deosebit de frumos.