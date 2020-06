Bucovina, plai cu flori - de ce sa o alegi ca destinatie de vacanta

Romanii revin, incet, la viata normala si încep sa plece in vacante. Medicii avertizeaza ca acestia trebuie sa isi ia in continuare masuri de siguranta si de distantare sociala, pentru a preintampina orice problema. Unde isi vor petrece romanii vacanta din 2020 este una dintre intrebarile cele mai arzatoare dupa ridicarea restrictiilor, dupa ce turismul a fost, daca nu cel mai afectat, printre cele mai prejudiciate domedii de aparitia si evolutia noului coronavirus.Cei mai multi, potrivit publicatiilor de turism, spun pas in aceasta vara concediilor din afara tarii si se reorienteaza catre statiuni si pensiuni de la munte, de pe litoralul romanesc si din Delta Dunarii, deopotriva. Daca nici tu nu faci exceptie si ti-ai planuit o vacanta in Bucovina, de exemplu, departe de tumultul orasului, cel mai probail este o decizie mai mult decat inspirata in contextul actual.Iata cateva recomandari pentru tine, astfel incat sa te asiguri ca vei avea parte de o vacanta de vis:Cate locuri, tot atatea gusturi; insa, Bucovina nu te va dezamagi, indiferent de pretentiile si standardele tale. Peisajul muntos de vis, ospitalitatea oamenilor, impresia de timp care are rabdare cu toata lumea, bucatele traditionale, printre care iti amintim doar de papanasii cu dulceata de afine sau de placintele poale-n brau, fragii cu smantana, hribii cu sos de usturoi - toate acestea constituie motive mai mult decat intemeiate pentru a te orienta catre nordul tarii. E drept, daca esti, de exemplu, din Bucuresti si vrei sa ajungi in Vatra Dornei, „Perla Bucovinei”, vei avea de mers circa 450 de km.O varianta de a ajunge in Vatra Dornei ar fi trenul, dar ar trebui sa aloci calatoriei o noapte intreaga - optiunile nu exista, CFR punand la dispozitia calatorilor un singur tren accelerat care pleaca din capitala la ora 21:00 si ajunge abia la ora 7:00 in orasul bucovinean, si asta in cel mai fericit caz, daca nu exista intarzieri. Si cum trenurile autohtone sunt departe de TGV-urile din Franta, iar de multe ori conditiile de igiena lasa de dorit, sistemul de climatizare cedeaza frecvent, e de preferat oDaca nu dispui de un autovehicul, poti imprumuta sau chiar inchiria unul; asigura-te ca are revizia facuta, caci vei merge peste 6 ore, va fi un drum pe cat de lung, pe atat de frumos. Poti opta pentru o masina compacta, cum ar fi Toyota Corolla, Volkswagen Golf, Ford Focus, Seat Leon sau Renault Megane - autovehicule cu un motor puternic, sigure, cu portbagaj incapator si consum relativ redus de combustibil. Gama poate fi mult mai variata, insa, ar trebui sa te gandesti cum sa cheltui cat mai putin, sa ai parte de o experienta placuta, in siguranta.Fara a exagera, trebuie sa fii pregatita cu tot ceea ce este necesar inainte de a porni la drum: haine mai groase, incaltaminte adecvata, avand in vedere ca e vorba de o destinatie muntoasa, dezinfectant, spirt, masti de protectie, solutii de curatare suprafetelor. Nu porni la drum daca tu sau alt pasager, un prieten sau un membru al familiei, prezentati simptomele unei infectii respiratorii. In primul rand, e vorba de responsabilitate, iar un consult de urgenta poate sa te asigure ca nu e nimic grav, urmand un tratament ambulatoriu.Nu intra in contact cu foarte multa lume, alti turisti, personal hotelier, localnici, chiar daca esti din fire extrem de curioasa si de sociabila. Inceaca sa te bucuri de interactiunea cu vestitele veverite din parc, de o plimbare cu telescaunul, o iesire in Muntii Calimani - rezervatie naturala protejata, un periplu prin satele din jurul orasului, acolo unde satenii practica agricultura traditionala.Sursa foto: unsplash.com, autovit.ro