Calatorii cu masina: 5 dintre cele mai spectaculoase drumuri rutiere din Europa

Europa are peisaje spectaculoase, cu munți falnici și cascade uimitoare, iar castelele, palatele, bisericile și muzeele care datează din vremuri străvechi fac ca bătrânul continent să fie o alegere perfectă pentru vacanțe.Cu toate că începutul anului s-a dovedit a fi nepotrivit pentru vacanțe, din cauza pandemiei de coronavirus, în prezent, restricțiile de circulație au fost eliminate în majoritatea țărilor europene. Pentru a evita, însă, contactul cu persoane necunoscute, cel mai bine ar fi ca în această vară să faci o călătorie cu mașina. Mergi la service și asigură-te că mașina ta, cu care ai mers numai prin oraș în ultimele luni este pregătită de un drum lung și pornește într-o nouă aventură pe unele dintre cele mai frumoase drumuri din Europa.Provence este una dintre cele mai seducătoare regiuni din Franța, iar drumul cu mașina este spectaculos. Cheile Verdonului este una dintre minunile naturale ale regiunii Provence. Ruta circulară din jurul canionului este considerată una dintre cele mai frumoase din Europa.Călătoria începe din Moustiers Sainte Marie, un orășel foarte frumos, care tinde să fie supraaglomerat în perioadele turistice, și se termină la Trigance. Sunt aproximativ 90 de kilometri pe care îi poți face în două ore. Opririle sunt interzise, astfel că turiștii șofează mai încet, pentru a se bucura din plin de priveliște.Cu castele de poveste, palate, orașe cu ziduri impunătoare și minuni naturale, traseul șerpuitor prin statele germane Bavaria și Baden-Württemberg este de neratat pentru orice călător fascinat de frumos. Drumul romantic din Germania începe în Würzburg și se încheie în Füssen. Sunt 354 de kilometri parcurși prin unele din cele mai frumoase locuri din Europa. Pe traseu poți vizita un număr impresionat de castele din epoca medievală și modernă a Germaniei, precum Schloss Neuschwanstein și Hohes Schloss, biserici și centre protejate UNESCO.Vulcani spectaculoși, câmpuri de lavă, deșerturi de cenușă și cascade - toate acestea pot fi văzute de pe Route One, drumul principal din Islanda, care face inconjurul insulei. Unele porțiuni de drum sunt atât de îndepărtate de civilizație, încât abia în 1974 a fost finalizată ultima zonă din circuit. Totodată, încă există secțiuni de drum acoperite cu pietriș. E un drum de aproape 1.300 de kilometri, în care vezi tot ce are mai bun Islanda.Trecătoarea Stelvio se află în nordul Italiei, aproape de Elveția, și este unul dintre cele mai frumoase drumuri europene. Este cel mai înalt drum asfaltat din Alpii Răsăriteni, cu o altitudine de 2.757 de metri peste nivelul mării și al doilea ca înălțime din Alpi. Este o adevărată aventură pentru șoferi să conducă pe acest drum, care are 48 de curbe de 180 de grade și în care peisajul îți taie răsuflarea.Drumul se deschide la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie și este accesibil turiștilor până la sfârșitul lunii octombrie. Dacă faci acest traseu toamna, poți observa peisaje de iarnă la altitudini mari și, uneori, ziduri de zăpadă care încadrează drumul. Stelvio Pass a fost construit de Imperiul Austriac între 1820 și 1825, pentru a face legătura dintre provincia austriacă Lombardia (acum aparținând Italiei) și restul țării.Și Norvegia se poate lăuda cu drumuri rutiere spectaculoase. Trollstigen este un drum cu serpentine care atrage anual mii de turiști. În timpul sezonului turistic, pe acest drum trec zilnic peste 2.500 de mașini. Trollstigen este un drum îngust, cu multe curbe ascuțite. La 700 de metri altitudine există o parcare pentru mașini, de unde se poate admira întreaga priveliște. De acolo se vede și cascada Stigfossen, care are o cădere de 320 de metri. Drumul a fost inaugurat în 1936, de regele Haakon al VII-lea, după opt ani de lucrări.Sursă foto: EpicStockMedia/