Nu subestima bugetul de care ai nevoie

Nu supraincarca masina

In masina nu se merge cu picioarele pe bord

Nu conduce obosit

Nu lasa pasagerii sa se joace de-a DJ-ul in masina

Nu circula doar pe autostrada

Nu uita sa opresti pentru a alimenta masina

O calatorie cu masina, fie de placere, fie in interes de serviciu, se planifica atent inainte. Stii deja ce ai de facut cand pleci la drum pe patru roti: o revizie a masinii, verificarea consumabilelor, mici reparatii pe ici, pe colo, daca e nevoie, actualizarea asigurarii, daca e cazul, etc. Dar ce sa nu faci niciodata intr-o calatorie cu masina nu iti spune multa lume.\r

Cand faci calculele pentru drum, nu stabili sume fixe de cheltuit in fiecare zi. Acceseaza calculator distanta rutiera si stabileste niste trasee clare, pentru a putea estima un cost al carburantului, in primul rand. Pe langa banii pusi deoparte pentru benzina sau motorina, suplimenteaza bugetul cu o suma pentru situatii neprevazute. Nu uita de banii pentru vignete sau taxe de autostrada, in functie de locurile prin care urmeaza sa ajungi!\r

Fie ca va inghesuiti prea multi in masina si fiecare vine cu bagajul lui, fie ca pur si simplu impachetati jumatate de casa cand plecati la drum, masina va avea de suferit. Nu doar consumul de carburant va fi mai mare cand masina este supraincarcata, ci si ea, fizic, va fi suprasolicitata si v-ar putea face surprize neplacute.\r

Tine cont de asta si daca esti tu pasagerul din dreapta, dar si daca esti sofer. Nu vorbim doar despre bunele maniere, ci in special despre siguranta pasagerului. In caz de accident, airbagul se declanseaza cu o viteza si o forta foarte mari, iar genunchii vor izbi pieptul sau fata, leziunile provocate fiind extrem de grave.\r

Orice s-ar intampla, nu risca viata ta si pe cea a pasagerilor. Cand soferului ii este somn, fie va fi inlocuit la volan, daca mai exista un conducator auto in masina, fie opriti pentru odihna intr-o zona special amenajata. Daca accesezi Harta Romaniei sau Harta Europa , dupa caz, poti afla care este cea mai apropiata localitate in care ati putea opri pentru cazare. Daca ai mult de condus, incearca sa te odihnesti cum si cat trebuie inaint de a pleca la drum.\r

Unii sunt de parere ca este mai sigur sa nu asculti deloc muzica atunci cand esti la volan. Exista, insa, studii care arata ca muzica poate avea un impact pozitiv asupra starii soferului. Acesta va fi mai atent si mai prudent atunci cand asculta o muzica pe placul sau. Prin urmare, cel care alege muzica sau postul de radio ascultat in masina trebuie sa fie soferul.\r

Daca pleci la drum in Romania, inca nu ai o problema cu numarul prea mare de autostrazi. Daca iesi in afara granitelor, in schimb, mai ales in vacanta, este pacat sa nu parasesti autostrazile. Oricat de drag ti-ar fi sa conduci pe ele, avand in vedere ca acasa nu prea ai, acceseaza Harta Europei si vezi pe unde te duc si alte drumuri. Vei avea sansa sa descoperi locuri minunate si sa traiesti experiente de care iti vei aminti cu siguranta.\r

Chiar daca ratezi intrarea intr-o benzinarie sau daca indicatorul de rezervor e departe de "Empty", e mai bine sa alimentezi. Nu se stie niciodata ce surprize pot sa apara si probabil nu iti doresti o excursie pe jos pana la cea mai apropiata benzinarie. Care uneori poate sa nu fie deloc apropiata. Nu ar strica nici sa ai o rezerva de carburant in masina, intr-un recipient special. Tot la categoria "ce sa nu faci cand calatoresti cu masina" intra si urmatoarele: Nu uita sa verifici starea vremii de pe traseu si sa te asiguri ca masina este echipata corespunzator, mai ales iarna. Nu vrei sa pleci la drum fara lanturi, lopata si nisip atunci cand exista riscul sa ninga. Nu uita sa iei cu tine adaptorul pentru incarcatorul telefonului. Nu pleca fara bani cash. E mai bine sa ai si sa nu ai nevoie, decat invers. Nu calcula totul la secunda. In trafic, oriunde te-ai afla, pot sa apara evenimente neprevazute. Mai ales cand te deplasezi in interes de serviciu, ia-ti marje de timp. In rest, drumuri bune si conduceti prudent!