Ce trebuie sa stii daca vrei sa iei cainele cu tine in vacanta

Daca in familia ta exista un patruped pe care il numesti cel mai bun prieten, cu siguranta iti vei dori sa-l iei cu tine in vacanta. Trebuie sa stii ca, totusi, exista un grad de responsabilitate de care trebuie sa dai dovada si s-ar putea ca gasirea unei cazari care permite accesul animalelor de companie sa fie o treaba mai complicata.Efortul merita, deoarece cainele tau va fi fericit si vei evita complicatiile care apar daca il lasi in grija unor cunostinte cat timp esti plecata. De asemenea, cainelui ii va fi foarte dor de tine si va suferi, in special daca ai o familie mai mare si nu-l incluzi in planurile de vacanta. Iata ce trebuie sa stii inainte de a planifica totul:Nu pleca in vacanta cu cainele inainte de a ajunge la zi cu schema de vaccinare obligatorie. Chiar daca ramai in tara, nu iti asuma riscul de a-l imbolnavi sau de a transmite paraziti altor caini cu care se joaca. Deparazitarea este necesara pentru ca acesta sa fie protejat de acarieni, iar vaccinul antirabic este obligatoriu, daca vrei sa iesi din tara cu acesta. In cazul in care apare o urgenta sau ai nevoie de asistenta medicala de urgenta pentru caine, apeleaza la un. Chiar daca ai planificat deja o calatorie si apare o situatie neprevazuta, nu-ti expune cainele la disconfort sau la pericolul ca afectiunea de care sufera sa se agraveze.Daca nu ai mai plimbat cainele cu masina, obisnuieste-l inainte de a pleca in vacanta. Multi caini au probleme cand vine vorba de calatoriile cu masina si devin agitati sau speriati. In caz ca te confrunti cu o astfel de situatie, poti apela la un dresor bun, care te va ajuta sa vezi rezultate rapid si sa te poti bucura de vacanta pe care o astepti. De asemenea, calatoriile cu trenul, unde cainele va intra in contact cu mai multi oameni pot ridica anumite probleme. Daca acesta nu este prietenos cu oricine, cel mai bine ar fi sa-i pui o botnita. Nu uita ca anumite rase sunt obligate sa poarte botnita prin, atunci cand se afla in locurile publice sau in mijloacele de transport in comun.Daca te insoteste in vacanta, cainele nu poate fi lasat la cazare sau in masina in timp ce pleci in drumetii sau vizitezi obiectivele din zona in care te afli. Nu-l lasa in masina nici in timpul pauzelor facute pe drum. Cainele are nevoie de miscare, iar temperatura din interior poate deveni periculoasa in doar cateva minute. Unele cazari pot dispune de o zona speciala pentru caini, in care il poti lasa alaturi de alti patrupezi cat timp vizitezi obiectivele in care este interzis accesul cu animale de companie. Trebuie sa verifici din timp si sa alegi cea mai potrivita cazare, care indeplineste si nevoile cainelui tau.Chiar daca gasesti o pensiune sau un hotel care accepta animalele de companie, tot tu vei fi responsabila pentru curatenie si pentru comportamentul cainelui tau. Amenajeaza-i un patut din paturi pe care poti sa le iei cu tine in masina sau ia chiar patutul pe care il foloseste acasa. Nu ii permite sa urce in pat sau pe fotoliile din cazare, mai ales daca proprietarii insista asupra acestui lucru. Atentie si la felul in care interactioneaza cu ceilalti turisti cazati. Daca nu este prietenos cu copiii, nu-l lasa sa intre in contact cu acestia, iar daca nu se intelege cu alti caini, informeaza-i pe proprietari si evita interactiunile care pot duce la conflicte si accidente.Sursa foto: pexels.com