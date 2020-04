Citybreak Viena de 3 zile. Ce poti vizita

Inca de la inceput tinem sa recomandam harta Viena strazi care poate fi accesata de pe telefonul mobil si te poate ajuta la indentificarea atractiilor turistice si multe altele.Una dintre cele mai populare modalitati de a calatori prin oras si de a vedea obiectivele turistice este la bordul unui tur de autobuz HOP ON HOP OFF.Cu peste 37 de opriri in jurul Vienei, puteti sa va faceti propriul traseu, indiferent daca este in jurul palatelor imperiale, in jurul Dunarii sau in jurul Ringstrasse. Faceti plimbari de jos pentru a vedea adevaratele obiective istorice incepand din Piata Sf. Mihail, pe langa scoala Spaniei de Calatori, Albertina si uimitorul hotel Sacher de lux. Asigurati-va ca nu va uitati camera foto!Pleaca spre frumosul castel Schönbrunn si admira arhitectura uimitoare. Odata cu retragerea familiei Imperiale, vizitatorii pot acum sa faca un tur in jurul camerelor sale marete si sa se plimbe prin imensa proprietate pentru a afla despre viata de zi cu zi a fostilor rezidenti ai acestui palat istoric. Aflati mai multe despre familia imperiala cu o vizita la Muzeul Imperial din cadrul Palatului Schönbrunn. Acesta prezinta inclusiv vehicule istorice! Incheiati ziua cu o excursie in jurul rotii Ferris si vedeti orasul luminat noaptea.Palatul imperial Hofburg este una dintre cele mai impresionante cladiri istorice din Viena. Albertina este una dintre cele mai prestigioase galerii de arta si muzee din Viena aflandu-se in cadrul Palatului Imperial Hofburg. Aceasta gazduieste opere de arta valoaroase, adevarate capodopede de Monet, Degas, Matisse, Picasso si Miro.