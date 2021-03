Cum iti planifici o vacanta fara griji, pe cont propriu - la ce sa fii atenta

Indiferent ca vorbim despre cateva zile sau despre un sejur mai lung, vacanta este acea perioada pe care o astepti cu nerabdare, ca sa-ti incarci bateriile si sa te bucuri de aventuri interesante, de care sa-ti aduci aminte cu placere, peste timp. Un concediu reusit depinde, insa, de felul in care organizezi totul, de la bugetul pe care il aloci, pana la masurile de protectie fata de eventualele probleme de sanatate sau fata de situatiile de urgenta ce iti pot da, oricand, planurile peste cap.In cele ce urmeaza, afli care sunt cateva dintre metodele eficiente prin care iti poti planifica o vacanta fara griji, pe cont propriu.Indiferent ce destinatie alegi sau de durata concediului tau, unul dintre cele mai importante lucruri la care este bine sa te gandesti cand faci planul de vacanta este alegerea cazarii si a locurilor unde vei lua masa. Acest din urma aspect este cu atat mai dificil, daca ai copii si tentatia de a le face toate poftele este mare. Prin urmare, este foarte important sa te documentezi temeinic despre meniul pe care il ofera locurile la care decizi sa mergi la masa. Una dintre cele mai eficiente metode este sa-ti intrebi prietenii sau cunoscutii care au mai fost acolo si au testat de-a lungul timpului preparatele respective. Totodata, poti verifica review-urile pe care terasele sau restaurantele respective le au pe site-urile de specialitate. Apoi, oricat de apetisante ti s-ar parea mancarurile stradale, ia in calcul ca prezinta anumite riscuri in ceea ce priveste regulile de igiena, mai ales daca pleci in vacanta in timpul sezonului cald ori daca destinatia in care mergi este mai putin cunoscuta.Este esential sa-ti iei toate aceste masuri, din mai multe motive. In primul rand, poti evita, astfel, aparitia unor afectiuni asa cum este enterocolita de natura infectioasa, provocata de bacterii cum sunt salmonella sau Escherichia coli (E.coli), de pilda, ca urmare a manipularii necorespunzatoare a alimentelor, a igienei precare din timpul procesarii vegetalelor, fructelor, carnii ori pastrarea in conditii improprii. Retine ca alimentele care prezinta cele mai mari riscuri sunt carnea de pasare, pestele, produsele lactate, ouale. In al doilea rand, vei sti sa-ti faci un meniu zilnic pe care sa-l estimezi din punct de vedere financiar, astfel incat sa te incadrezi cat mai bine in bugetul alocat vacantei. Si nu in ultimul rand, o documentare in prealabil iti va da posibilitatea de a descoperi preparate locale inedite care sa-ti completeze experienta pe care o ai in locurile in care te duci, poate pentru prima data.O vacanta fara griji inseamna si o planificare din timp. Psihologii spun chiar ca pregatirile pentru concediu sunt, in unele cazuri, la fel de energizante ca si vacanta in sine. Exista un entuziasm aparte in perioada premergatoare acesteia si, chiar daca esti o fire spontana careia ii place sa faca totul pe ultima suta de metri, este bine sa-ti faci bagajul macar cu doua zile inainte de a pleca. Fa-ti o lista cu toate lucrurile pe care trebuie sa le iei cu tine, de la acte, rezervari, bani, incarcatoare pentru telefon, tablete, aparate foto, pana la trusa de prim-ajutor, din care nu ar trebui sa-ti lipseasca analgezicele, antipireticele, pansamentele sterile ori dezinfectantii pentru maini, de pilda.Apoi, nu uita ca rezervarile facute din timp, indiferent ca vorbim despre cazari, biletele pentru vizitarea obiectivelor turistice, ori pentru transport, inseamna o esalonare a cheltuielilor, astfel incat sa nu fii nevoita sa dai toti banii odata, si iti ofera si confortul psihic ca totul este pus la punct. De asemenea, poti beneficia si de anumite discounturi, daca prinzi campanii speciale pentru biletele de avion, de exemplu, sau pentru cazarea in extrasezon.Situatiile neprevazute, cum sunt diversele accidente, imbolnaviri sau pierderea bagajelor, iti pot strica oricand planurile de vacanta. Nu stii niciodata ce iti rezerva viitorul, dar poti actiona astfel incat sa te protejezi financiar atat pe tine si cat pe cei dragi, in cazul in care se intampla asemenea evenimente. Una dintre variantele pentru care poti opta este incheierea unor polite de asigurare de sanatate si de calatorie, mai ales in cazul in care calatoresti in strainatate.Totodata, organizarea eficienta a bugetului alocat concediului inseamna si un fond de rezerva. Recomandarea specialistilor in domeniu este ca dupa ce ai estimat o suma totala pentru intreaga vacanta, sa adaugi 20% din aceasta, ca marja de siguranta. Ia in calcul ca, pe parcurs, pot interveni schimbari de plan, chiar si in ceea ce priveste obiectivele pe care ti le-ai propus sa le vizitezi si este bine sa fii pregatita din punct de vedere financiar, ca sa nu iti refuzi nicio placere. Acest lucru este cu atat mai important atunci cand calatoresti alaturi de copii, iar tentatiile pentru ei sunt la tot pasul. Studiile au demonstrat ca vacantele iti aduc numeroase beneficii, cum ar fi reducerea stresului, cresterea productivitatii muncii odata ce te intorci la serviciu, un somn de mai buna calitate. Pentru ca toate acestea sa fie cu adevarat realizabile, concediul tau trebuie sa fie nu numai o perioada de relaxare, ci si o experienta de care sa-ti aduci aminte cu placere peste timp.Din aceasta perspectiva, construirea unui plan zilnic de activitati te poate ajuta sa nu ratezi obiective importante, pentru ca iti poti organiza timpul mai bine. Totodata, daca se iveste posibilitatea de a face excursii prin imprejurimile locului unde te afli, de a pleca in croaziere scurte, poti adapta programul initial, renuntand la anumite activitati mai putin interesante. Flexibilitatea acestui plan este cu atat mai importanta atunci cand calatoresti in locuri in care nu ai mai fost niciodata.Sursa foto: Shutterstock