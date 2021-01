Cum sa pleci linistita in vacanta

Daca in sfarsit ti-ai rezervat un bilet de avion si pleci macar intr-un city break, ia-ti toate masurile de precautie, astfel incat sa nu mai ai nicio grija odata ajunsa la destinatie. Organizeaza-te macar cu cateva zile inainte, asigura-te ca troller-ul e functional, ca nu are nicio roata slabita, ca poti sa iti iei cu tine pastilele in cazul in care urmezi un tratament, iar pentru acest lucru ai nevoie de o adeverinta medicala, ca ai recipiente de mici dimensiuni pentru parfum, creme si alte acareturi feminine, mai ales daca optezi la plecare doar pentru un bagaj de mana.In articolul care urmeaza te ajutam sa lasi totul in ordine cu cateva recomandari:La inceput de an rata infractionalitatii creste. Premisa dupa care actioneaza hotii e tocmai aceasta: proprietarii pleaca in vacante exotice, locuintele raman nesupravegheate, iar in graba plecarii, acestia omit sa puna obiectele de valoare intr-un loc sigur. Nu miza pe rude binevoitoare, mai ales in aceasta perioada delicata, in care multi oameni prefera sa stea cat mai mult timp in casa, departe de orice risc. Daca nu ai facut-o deja, monteaza-ti sisteme de alarma antiefractie, pe care le poti gestiona si cu ajutorul carora poti primi notificari chiar pe telefon. In caz de necesitate, poti alerta un vecin sau o prietena sa sune de urgenta la politie si la paznicul cartierului, daca stai intr-o zona rezidentiala. Aceste dispozitive sunt discrete, au senzori de miscare si sirene, ceea ce va determina orice infractor sa fuga de la locul faptei.Daca mai ai ghivece de flori afara, e timpul sa le aduci in interiorul casei. Chiar daca afara e deocamdata vreme de primavara, iarna poate debuta oricand si astfel risti sa le pierzi. Pune-le apa de rezerva in farfurioare si asaza-le in fata unei ferestre. Totodata, daca ai o pisica sau un catel, nu risca sa ii lasi nesupravegheati in casa. Animalele de companie nu percep timpul ca noi si vor avea impresia ca au fost abandonate. Poti apela la o prietena sau la un hotel destinat acestui scop, de a avea grija de necuvantatoare in lipsa stapanilor. In mod curios, aceste servicii nu sunt chiar atat de scumpe, iar ingrijirea optima este o garantie.Mai ales daca o faci online, nu amana plata facturilor, desi poate nu esti expusa vreunui pericol de a fi debransata de la apa curenta, electricitate, observatie care nu se aplica si pentru internet, de exemplu. Cum ar fi sa vii din vacanta, sa ai de muncit online, iar internetul sa nu functioneze? Totodata, dupa vacanta, dupa ce vei fi deconectata de la grijile curente, s-ar putea sa nu iti mai amintesti de aceste detalii, dupa o perioada in care mediul a fost unul mult mai relaxant. Daca ai de achitat taxe pentru colaborari pe drepturi de autor, impozite anuale, ar fi bine sa le bifezi, caci acestea au termene fixe de achitare, iar dupa depasirea datei stabilite, risti sa platesti sanctiuni. De asemenea, daca ai comandat online produse, asigura-te ca acestea vor ajunge pana pleci tu. In caz contrar, se vor intoarce la furnizor si apoi va trebui sa descurci multe cai incurcate, chiar daca le-ai si achitat in avans.