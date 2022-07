Cum sa te teleportezi in Italia fara a pleca de acasa

Italia este o tara fascinanta mai ales pentru bucataria mediteraneana, istoria bogata, cultura, arta si multe altele. Astazi, preparatele italiene sunt adorate in intreaga lume si oricine isi doreste o experienta autentica italiana. Daca si tu iubesti Italia, insa nu ai cum sa ajungi acolo in viitorul apropiat, iata care sunt cateva modalitati prin care poti aduce Italia la tine acasa.Dieta mediteraneana este specifica zonei Italiei si tarilor vecine. Legumele si fructele proaspete, uleiul de masline si pestele reprezinta alimente de baza pe aceste meleaguri. Insa, inclusiv alimente precum pizza sau celebrele paste se prepara in tari dintre cele mai diverse din jurul lumii.Pastele, in special, reprezinta un element important al culturii italiene si unul dintre motivele pentru care multa lume adora aceasta tara.Pentru o experienta cu adevarat autentica poti pregati paste de casa . Deoarece pentru acestea este importanta tehnica si ambianta, pune pe fundal muzica napoletana pentru o experienta cu adevarat speciala, la tine acasa.Vorbeam de paste mai devreme. Insa aceste paste trebuie savurate la o masa intinsa, preferabil alaturi de familie si/sau prietenii. Aceasta unitate a familiei este foarte importanta in cultura italiana. De fapt, multe familii locuiesc in apropierea parintilor, bunicilor, fratilor si verilor.Aceasta apropiere familiala reprezinta de fapt suportul oferit pentru a face fata provocarilor vietii. In Italia stii ca oricat de greu ti-ar fi, vei gasi o portie proaspata de paste acasa.Pentru a aduce aceasta caldura italiana in casa ta stabileste o ora fixa pentru a lua masa in familie. Astfel, ora mesei va deveni un ritual in care iti vei petrece timpul alaturi de cei dragi.Italia este cunoscuta si pentru arhitectura si decoratiunile speciale. In multe cercuri arhitectura italiana inseamna eleganta. Culorile si simetria fac din designul italian un element de baza al culturii din peninsula.Spre deosebire de minimalismul tarilor scandinave, in Italia predomina nu neaparat un maximalism cat un amalgam de modern si traditional, culori blande si accente pentru a pune in evidenta anumite piese din incapere, in general, o canapea, o masuta de cafea mostenita de la bunici sau un pat cu decoratiuni interesante.Un alt aspect specific amenajarii in stil italian este gradina. Familiile italiene numeroase au nevoie de suficient spatiu pentru a se desfasura. Poti amenaja o masa generoasa sub copacii din gradina. Pentru decor poti opta pentru accesorii din ceramica sau lut.Alege nuante calde de rosu, galben, portocaliu si ocru. Ideea de baza este ca decoratiunile sa reflecte apusul de soare roz-auriu si fertilitatea solului. Pe masa de la bucatarie poti lasa o sticla de otet si una de ulei de masline. Nu uita sa incarci un cos mediu cu struguri, clementine si alte fructe mediteraneene.Cafeaua este un alt element de traditie in Italia. Alegerea boabelor, pregatirea si consumarea cafelei presupun un ritual specific zonei. Alaturi de paste, cafeaua este cea mai consumata din Italia.Cappucino este probabil cea mai cunoscuta varianta de cafea. Secretul este ca acesta nu se bea niciodata dupa masa, ci doar inainte sau in timpul ei.Italia este si locul in care s-a nascut espresso-ul, acea cafea tare, consumata mai ales dimineata. Majoritatea cafelelor italiene se gasesc in intreaga lume, deci tot ce iti mai ramane de facut este sa iti prepari o ceasca din aceasta licoare si sa iti petreci cateva minute de tihna in racoarea diminetii.Filmul este o alta modalitate a de a te teleporta in Italia. Tara mediteraneana este cunoscuta ca fiind locul in care s-a nascut cinematografia de arta. Otello, Fellini, De Sica, Rossellini, Visconti sau Pasolini sunt doar cativa dintre regizorii italieni de renume.Poti chiar explora zona prin documentarele culinare, podcasturile turistice si muzica locala. Pe langa muzica specifica anilor ’20-’30, asculta si folk, opera, jazz sau muzica contemporana.Tehnologia iti permite sa vizitezi Italia fara a te ridica de pe canapea. Poti cauta filmulete pe YouTube cu orasele preferate sau poti folosi ochelari de realitate virtuala pentru a vedea localitatile italiene in 3D.Folosind tehnologia moderna te poti plimba dimineata pe strazile din Napoli, iar dupa-amiaza ti-o poti petrece in orasul antic Pompei sau in Sicilia.Pentru a te cufunda si mai mult in cultura italiana poti incheia ziua cu o carte plasata in Italia. Localnicii se pricep cel mai bine sa se odihneasca in weekend deci te poti cuibari fara griji in fotoliu alaturi de o carte. Poti calatori alaturi de Elizabeth Gilbert in Roma, Frances Mayes in Toscana sau Elena Ferrante in Napoli.Sandro Veronesi, Domenico Starnone, Stefano Massini sunt alti scriitori contemporani italieni.Sursa foto: Shutterstock