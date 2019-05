De ce este Turcia o destinatie perfecta pentru familiile cu copii?

Iata 4 statiuni in Turcia unde vei intalni servicii impecabile la orice hotel recomandat, dotari excelente – copiii vor fi incantati de piscine speciale, tobogane, parcuri acvatice, iar parintii vor putea sa profite de cateva clipe de liniste, lasand nazdravanii pe mana angajatilor profesionisti.Alanya este una dintre statiunile cu cea mai frumoasa si fina plaja din zona, situata pe coasta mediteraneeana a Turciei, la distanta de 130 km de Antalya.Ce poti vizita: Kizil Kule (Turnul Rosu) si Castelul Ic Kale, Santierul naval Seljuk si Fortareata Alara, Ruinele orasului antic Syedra si anticul oras-port Iotape, In apropiere este muzeul arheologic si etnografic, Biserica bizantina inchinata Sfantului Gheorghe, Pestera Plangatoare, de o valoare speologica deosebita si cu efecte curative.Sport si activitati pentru timp liber: Dolphinland, Tur cultural al orasului Antalya, Shopping si Tur panoramic al orasului Antalya, Aquapark – Troyaqua si Dolphin, Seara Turceasca, Baie Turceasca, Diving , Jeep Safari, Rafting.Family-friendly:Daca te incanta ideea unei vacante alaturi de intreaga familie in Alanya, nu vei duce lipsa de rasfat pentru copii, care sunt in centrul atentiei, beneficiind de mini club, babysitting, sala de jocuri video si loc de joaca.Statiunea Kemer care este situata la 42 km sud-vest de Antalya, de-a lungul coastei Mediterane, la poalele Muntilor Taurus. Kemer are in componenta 9 ministatiuni dispuse de-a lungul coastei, pe o distanta de 52 km.Ce poti vizita: Principala atractie a Kemerului este natura: apa, muntii, padurile de pini, plajele, Din Kemer se poate ajunge cu barca in vechiul oras Phaselis, la 15 km, Alte atractii turistice in zona Kemer sunt Canionul Göynük, izvoarele de munte, din Ulupınar, orasul antic Olympos si focurile de la Chimera.Sport si activitati pentru timp liber: Portul ofera facilitati pentru practicarea sporturilor nautice, Golful cu vegetatia bogata si plajele din jurul Kemerului reprezinta alteatractii, mai ales pentru iubitorii de yachting din intreaga lume, Scufundari in Trei Insule, Stancile Gemene, plaja de 2 km din GolfulAdrasan si Eco Parc, In centrul statiunii Kemer se afla o gama larga de restaurante si baruri.Kemer este o destinatie perfecta pentru familiile cu copii. Aici veti intalni meniuri speciale pentru cei mici, tobogane si multe activitati care sa le consume energia.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.