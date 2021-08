Deja ti-e dor de vara? Alege un sejur in Dubai de la Hello Holidays!

Aproape s-a încheiat vara anului 2021 și cu toate că speram să ne bucurăm de temperaturi mult mai ridicate, se pare că vremea a avut alte planuri. Așa că probabil și tu poți spune deja că îți este dor de vară, de zilele caniculare, de soare puternic și distracție. Trebuie să rămânem optimiști, deoarece sigur va deveni mai bună în prima parte a lunii septembrie. În cazul în care îți dorești să mergi la plajă și să nu stai cu emoții în ceea ce privește vremea, îți recomandăm să alegi o destinație exotică, așa cum este Dubai.În ultimii ani, Dubai a devenit rapid una dintre destinațiile preferate ale românilor, datorită prețurilor excelente și serviciilor de top. Chiar dacă este o destinație caracterizată de lux, nu înseamnă că prețurile sunt de neatins: din contră. Spre exemplu, un sejur de 7 nopți, la Media Rotana, un hotel de 5 stele, cu transport cu avionul inclus, mic dejun, taxe de aeroport și transfer aeroport-hotel-aeroport, costă 623 euro/persoană.Bineînțeles, acela a fost doar un exemplu de sejur și cu siguranță poți găsi și alte oferte de nerefuzat, mai ales dacă apelezi la o agentie de turism , așa cum este și Hello Holidays. Astfel, vei putea alege un sejur 100% pe placul tău, la preț foarte bun și nu vei sta cu emoții în ceea ce privește organizarea vacanței și alte detalii la care poate nici nu te-ai fi gândit.Vremea este excelentă toată luna septembrie, cu temperaturi ce ajung în medie la peste 35 de grade la orele amiezii, așa că nu va trebui să îți faci probleme. Poți alege să petreci o vacanță în care să te relaxezi la piscină sau la plajă, poți face shopping sau poți opta pentru o vacanță dinamică, în care să te bucuri de experiențe de neuitat. Dacă îți place să stai cât mai mult la plajă, să te bucuri de apa mării și de nisipul fin, te poți bucura de unele dintre cele mai faimoase plaje din Dubai: Plaja Sunset, The Beach la JBR, Plaja Kite, Black Palace Beach, Plaja Al Mamzar.În cazul în care obișnuiești ca în toate vacanțele să te distrezi la maximum, atunci vei putea încerca tot felul de activități: de la sporturi nautice, safari în deșert, curse cu ATV-ul în deșert, skydive și multe altele.Dubai este una dintre destinațiile în care indiferent de preferințele tale, nu ai cum să te plictisești. Vei descoperi ce înseamnă turismul la nivel înalt, ospitalitate și te vei bucura de experiențe unice, într-un sejur de neuitat.Îți recomandăm să alegi un sejur în Dubai de la Hello Holidays și să te bucuri de cele mai bune oferte. Poți opta chiar și pentru sejururi Dubai 2021 last-minute, la un preț excelent. În plus, îți poți rezerva de pe acum un sejur și pentru vacanța de Revelion. Cum ar fi să te distrezi la trecerea dintre ani într-un loc exotic?Așadar, dacă vrei o vacanță de neuitat și dacă îți este dor de vară, alege cu încredere un sejur de la Hello Holidays!