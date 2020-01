Idei de weekend in doi

Destinatii de weekend din Romania

Afla distanta rutiera si consumul calatoriei

Va oferim cateva sugestii de week-end in doi, iar pentru a afla ce distanta rutiera aveti de parcurs de unde va aflati pana la destinatie, verificati in aplicatia noastra. Un week-end in doi la mare este o idee buna oricand, nu numai vara, insa asta doar daca nu tineti neaparat sa zaceti la plaja sau la o terasa la umbra cu o bautura rece in fata.Daca fugiti la mare in timpul sezonului, e bine sa verificati din timp daca gasiti locuri de cazare, in cazul in care nu sunteti fani cort. In extrasezon aveti de unde alege, chit ca vreti sa rezervati cazarea dinainte, chit ca va hotarati la fata locului. Daca vreti sa va plimbati mai mult in weekend, aveti de vizitat in Dobrogea Adamclisi, Cetatea Istria, Cheile Dobrogei, Cetatea Istria, Jurilovca si, de ce nu, puteti ajunge chiar si la Tulcea si in Delta Dunarii pentru o plimbare de cateva ore si, eventual, o noapte de cazare.\r

Vreti un weekend la munte? Nu va temeti de aglomeratie, pentru ca munte in Romania nu inseamna doar Valea Prahovei. Poti trage o fuga cu masina pana la poalele Pietrei Craiului si de acolo sa urci la Curmatura, poti merge in zona Padina unde gasesti optiuni de cazare pentru toate gusturile si bugetele chiar si in apropiere de sarbatorile de iarna. De asemenea, Cheile Bicazului si Lacul Rosu sunt oricand o destinatie perfecta pentru un weekend in doi in natura.Daca nu esti in Bucuresti, weekendul este perfect pentru a vizita Capitala, mai ales ca mare parte dintre locuitorii ei pleaca in aceste zile spre destinatii mai aerisite. In rest, ai o multime de variante pentru un weekend in doi cu masina. Poti fugi intr-un city break la Alba Iulia, daca nu ai bani de Cluj. Ambele variante sunt promitatoare din toate punctele de vedere. Hunedoara e un oras la care nu se gandesc multi pentru o escapada de weekend, insa o vizita la Castelul Corvinilor si o tura la Sarmizegetusa, aflata la vreo 50 de kilometri de Hunedoara, sunt numai bune pentru un weekend de poveste in doi. Baile Herculane pot sa para o destinatie cam batranicioasa, insa e pacat sa ai prejudecati.Dincolo de faptul ca in zona veti descoperi peisaje si trasee superbe, puteti sa va aventurati si la o tura de rafting, in functie de sezon si de buget. Si pana la urma o sa incercati si o baie in apele termale, chiar daca va considerati, poate, prea tineri pentru asa ceva. In zona Moldovei aveti oricand optiunea unui tur al manastirilor pentru care ar fi bine sa aveti la dispozitie un weekend prelungit, ca sa va puteti bucura pe deplin de escapada si de tot ceea ce veti vedea. In weekendurile in care toata lumea se inghesuie in statiunile montane sau de la mare voi puteti urca in masina si merge pana la Sighisoara sau Sibiu, de unde cu siguranta va veti intoarce cu bateriile incarcate si cu amintiri care sa va tina "de cald" pana la urmatoarea vacanta.\r

Pentru a va usura drumul, folositi aplicatia. Iti calculeaza distanta pana la destinatie, cel mai scurt traseu si timpul optim al calatoriei, precum si costul drumului, in functie de consumul mediu al autoturismului vostru. Asta ca sa stiti dinainte la ce sa va asteptati. Tot ce trebuie sa faceti este sa folositi calculatorul de consum benzina. Daca aveti de gand sa faceti mai multe opriri, aveti in aplicatie butonul "Via", pentru a obtine date complete despre distanta rutiera de parcurs, timpul calatoriei (la care puteti adauga si timpul estimate al stationarilor) si costul acesteia. Cu toate informatiile necesare, nu va ramane decat sa plecati la drum si sa va bucurati de weekendul in doi pe care vi l-ati propus.