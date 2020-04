Nisipurile de aur, locul ideal pentru o vacanta perfecta in familie

Parcul ocupa un teritoriu imens, fiecare dintre acestea fiind o rezervatie naturala pretioasa, cu paduri, plaje curate si apa cristalina.Pe teritoriul Nisipurilor de Aur sunt localizate 50 de hoteluri si toate sunt construite nu departe de linia de coasta. Statiunea este considerata locul ideal de odihna pentru turistii cu copii. Toate hotelurile au centre de divertisment unde personal cu experienta va avea grija de copiii tai. Exista, de asemenea, sali de joaca pentru copii, iar plajele sunt echipate cu atractii pentru copii.Statiunea are un delfinariu, care va fi interesant de vizitat pentru familii. In fiecare zi, exista spectacole cu delfini, contra cost, vizitatorii pot inota cu delfinii in piscina.Un loc popular pentru plimbari este "parcul litoral", in care puteti gasi, de asemenea, o multime de obiective interesante. O copie exacta a Turnului Eiffel, a carei inaltime este mai mare de 30 de metri. De fapt, acesta este un bar in care exista o piata deschisa de vara. Este situat la o altitudine mare si este perfect pentru a admira panorama parcului.Inainte de a pleca la drum verifica pe harta rutiera care este cel mai scurt traseu de urmat, care sunt costurile calatoriei si afla cu calculator distante rutiere , distanta, rute alternative, traficul in timp real. Ce face aceasta statiune inafara de distanta fata de Romania, atractiva? Raspunsul este foarte simplu. Preturile sunt mai mici decat pe litoralul romanesc, iar raportul pret/calitate este excelent. De exemplu o bere la bar te va costa intre 6 si 10 lei. Pranzul te va costa incepand cu 15 lei pana la 60 de lei.