Noi reguli pentru turisti in Grecia incepand cu 1 iulie!

Turistii vor primi un cod de bare in baza caruia se va determina daca vor trebui testati pentru coronavirus la sosire. Pana weekendul trecut, in Grecia se faceau testari aleatorii ale turistilor. Aceasta metoda a creat confuzie printre turisti, deoarece acestia nu stiau daca odata ajunsi in Grecia vor fi plasati in carantina.Chestionarul pe care trebuie sa il completeze turistii inainte de sosirea in Grecia conţine datele personale, precum ţara de origine sau ţările traversate în ultimele 15 zile.Completarea chestionarului va fi obligatorie până la data de 31 august. Pe baza datelor furnizate, fiecare turist va primi un cod personal QR care va fi verificat, pe telefonul său mobil sau varianta imprimată pe hârtie, la punctul de sosire. În funcţie de codul de bare, turistul va fi direcţionat spre ieşire sau spre spaţiul de testare. În acest caz, persoana va trebui să se izoleze la adresa furnizată pe chestionar, unde va aştepta rezultatele testului, potrivit noului protocol de protecţie civilă.