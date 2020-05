Obiective turistice faimoase din Milano

Iata care sunt topul obiectivelor turistice ale orasului.Dedicata Sfintei Maria, Domul din Milano este cea mai mare catedrala din Italia si a cincea cea mai mare din lume. Fiind unul dintre primele obiective de vizitat din Milano, acoperisul este acoperit de 135 de statui din piatra sculptate, iar exteriorul este decorat cu 2.245 de statui de marmura. Interiorul sau intunecat este in contrast izbitor cu exteriorul stralucitor si modelat cu 52 de stalpi gigant. Vitralii din naos sunt cele mai mari din lume care face aceasta magnifica piesa de arta un punct de mare interes din Milano.Construita la sfarsitul anilor 1800, Galleria Vittorio Emanuele II este unul dintre cele mai vechi centre comerciale inchise din lume si cu siguranta una dintre atractiile turistice din Milano. Acest mall cu tavane din sticla albastra, pardoseala din mozaic si cupola centrala imensa este la fel de uimitor ca si hainele oferite in magazinele sale, care includ marci precum: Louis Vuitton, Borsalino si Prada.Aflandu-va in capitala modei italiene, cum pot lipsi cumparaturile? Quadrilatero d’Oro nu este doar cel mai exclusiv district comercial din Milano, dar este cunoscut pentru unul dintre cele mai importante centre de moda din lume. "Quadrilaterul de Aur" cuprinde mai multe strazi, majoritatea fiind ornamentate cu arhitectura neoclasica. Via Sant’Andrea prezinta unele dintre cele mai stralucitoare lumini ale lumii modei si este unul dintre cele mai bune locuri turistice din Milano in timpul noptii.Construit in secolul al XIV-lea ca o fortareata, Castelul Sforzesco este unul dintre numeroasele locuri de vizitat in Milano care a devenit o vitrina a puterii si a prestigiului. Astazi, castelul este muzeu care prezinta Pietà Rondanini - capodopera finala a lui Michelangelo. De asemenea, o fosta expunere de arta egipteana este expusa in fostele apartamente ale castelului.