Turism in Sibiu: un oras boem, pe care trebuie sa il vizitezi

Sibiul este plin de eleganta aristocratica. Istoria nobila saseasca emana din fiecare fatada art-nouveau. Compozitori renumiti Strauss, Brahms si Liszt au cantat aici de-a lungul secolului al XIX-lea, iar Sibiu a ramas in fruntea scenei culturale a Romaniei prin festivalurile sale de opera, teatru si film, precum si rock, jazz si multe altele.Dincolo de marea sa arhitectura, Sibiul are o doza buna de oras boem. Casele cu ferestre distincte in forma de pleoape, cafenelele si barurile din beciuri cu pereti de caramida si mansarde decorate luminos. Dupa ce ati vizitat la pas tot centrul istoric al Sibiului consula harta Sibiu online pentru a vizita obiectivele din jurul orasului.Balea LacMuzeul taranului de la SibiuOcna SibiuluiAvrigPrislopMesele ieftine din Sibiu costa in jur de 20 RON, desi locurile turistice din apropierea pietei centrale vor fi putin mai scumpe.Daca va aflati in Sibiu pe perioada verii, desi la o distanta considerabila de oras, Constanta in anotimpul cald reprezinta destinatia de neratat. Mamaia, o fasie subtire de nisip care se intinde spre nord de Constanta, este cea mai populara si scumpa statiune de pachete de vacanta din Romania.In sezon, de la inceputul lunii iunie pana la inceputul lunii septembrie, pe plaja de 8 km lungime este aliniat capat pana la capat de turistii care doresc sa se bucure de soare. Noaptea, Mamaia se transforma in ceea ce se simte ca un club de noapte, cu zeci de locuri de dans cu adrenalina si petreceri improvizate pe plaja.Consulta harta Constanta inainte de a pleca intr-o aventura fierbinte.