Vacanta de vara, la munte sau la mare, alaturi de cei mici

Perioada estivală vine cu iz de vacanţă şi drumeţie, astfel că fiecare dintre noi îşi face planuri, astfel încât să îşi ofere câteva zile de relaxare şi deconectare de la cotidian. Cu atât mai mult, părinţii sunt preocupaţi de găsirea celor mai bune locaţii de vacanţă pentru ei şi pentru copii, destinaţii în care cei mici se vor simţi bine şi vor avea acces la activităţi şi distracţii potrivite vârstei şi preferinţelor acestora.Atunci când în vacanţă merg şi cei mici, bagajul trebuie pregătit cu mare atenţie. Pentru cei mai mititei, abia obişnuiţi cu mersul şi exploratul, vor fi necesare hăinuţe de schimb, inclusiv pentru vreme rece şi ploaie, jucării, biberoane şi suzete, oliţe, scutece absorbante, pernuţa şi păturica preferate, o lenjerie pentru pătuţ şi tot ceea ce consideră părintele că va fi de folos pentru o acomodare rapidă cu un loc străin. Este obligatoriu ca în bagajul copilului să existe trusa medicală din care nu vor lipsi medicamente uzuale, antiinflamatoare, picături şi seruri pentru năsuc, pompiţă pentru nas, comprese sterile, beţişoare de urechi, produsele de igienă şi, nepărat, cele pentru. Sub formă de loţiuni, geluri, creme, spray-uri, brăţări sau plasturi calmanţi, produsele destinate limitării contactului cu insectele şi pişcăturilor acestora, nu vor lipsi din bagajul de vacanţă, indiferent de locul de destinaţie. Bine protejaţi în faţa insectelor sâcâitoare şi insistente, micuţii se vor putea bucura de petrecerea unei vacanţe liniştite şi vesele.Este foarte des întâlnit contextul în care micuţii nu se pot odihni într-un pat necunoscut, astfel că este necesar ca părinţii să găsească cele mai bune soluţii pentru a-l împrietenii pe copil cu noua locaţie. Ia de acasă lenjeria preferată, precum şi perna pe care micuţul doarme în mod normal. Jucăria preferată sau lămpiţa de veghe vor ajuta şi acestea la crearea unei atmosfere familiare, astfel că somnul va veni mai rapid şi va fi liniştit. Asigură-te că în camera în care doarme este o temperatură optimă, nici foarte cald, dar nici excesiv de rece. Alege cea mai bună metodă prin care limitezi accesul ţânţarilor în cameră, aceştia fiind adevăraţi inamici ai somnului. Unva fi de mare ajutor, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Încearcă să nu faci modificări mari în meniul copilului, astfel încât să nu vă confruntaţi cu durerile de burtică sau cu o digestie care ar putea deranja somnul copilului. De asemenea, nu modifica orarul de somn, încercând să respecţi orele de culcare pe care micuţul le are acasă, astfel încât rutina somnului să se instaleze şi în concediu.Soarele este esenţial pentru buna dezvoltare fizică şi psihică a copiilor, însă expunerea la razele solare trebuie să se facă cu mare prudenţă. Stratul denu trebuie să lipsească de pe pielea micuţului, repetând aplicarea ori de câte ori este necesar. Orele de joacă în soare vor fi alese în prima parte a zilei, precum şi la finalul zilei. Hăinuţele purtate într-o zi caldă, vor fi din fibre naturale, lejere şi deschise la culoare. Nu va lipsi pălăriuţa sau şepcuţa, iar administrarea de lichide, în principal apă plată, se va face constant şi la o temperatură moderată. Un concediu la mare se va dovedi extrem de benefic pentru întărirea sistemului imunitar al copilului şi pentru buna funcţionare a sistemului respirator, astfel că este indicat ca joaca pe malul mării să fie principala activitate a micuţilor, însă doar în orele indicate de către medici, respectiv dimineaţa şi seara, şi cu mare prudenţă în zilele cu temperaturi excesiv ridicate.