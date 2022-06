Vacanta distrusa de zborul anulat? Poti cere despagubiri de 600 de euro!

Pandemia a lovit in companiile aeriene, care au renuntat in ultimii ani la o parte din personal. In contextul sezonul concediilor, acestea nu mai fac fata valului de turisti, iar zborurile sunt anulate din cauza numarului insuficient de piloti.“Zbor anulat” este mesajul pe care niciun turist, care a asteptat cu nerabdare concediul si ridicarea restrictiilor de calatorie, nu-si doreste sa-l citeasca pe panoul informativ din aeroport. Cu toate acestea, se intampla din ce in ce mai des. Numai ca, foarte multi au resimtit efectele pandemiei asupra companiilor aeriene. Unele au redus schema de personal in ultimii doi ani, asa ca acum, in plin sezon, s-au trezit in situatia de a anula zboruri pe banda rulanta.Directorul ANPC, Paul Anghel, a explicat concret cum pot fi obtinute: