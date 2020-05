Vacanta in Viena: obiective turistice pe care nu trebuie sa le ratezi

Viena este un oras la fel de legat de trecutul sau, cat priveste spre viitor, este aproape garantat ca veti gasi ceva de care sa te indragostesti.Nu am sa va mint si o sa va spun ca este mi s-a parut destul de plictisitor. Totusi poate fi distractiva ideala pentru un citybreak.Foloseste harta Viena pentru a indentifica usor topul atractiilor turistice si metoda cea mai simpla de a ajunge la fiecare.Situat in mod convenabil, MuseesQuartier din Viena gazduieste cea mai mare parte a muzeelor obligatorii de vazut. Principalele descoperiri de aici sunt Muzeul de Istorie a Artei (Kunsthistorisches Museum), Muzeul de Istorie Naturala (Naturhistorisches Museum) si Muzeul Leopold.Daca te-ai saturat de marile colectii de arta, poti gasi o multime de buticuri de design si baruri la moda in apropiere.Vizitati magazinele de lux de pe Kärntner Strasse si Kohlmarkt in interiorul orasului. Mariahilferstraße este locul in care vienezii isi fac cumparaturile. Aceasta, totodata, este strada principala din Viena, cu practic toate numele mari pe care le-ati putea dori.Exista, de asemenea, o multime de vitrine ornate, magazine pop-up si optiuni de luat masa pe Mariahilferstraße. Puteti cobori Kirchengasse, Lindengasse sau Neubaugasse pentru mai multe magazine de concept hipster si nestemate ascunse fara multime.Stati in hotelul Uber Trendy