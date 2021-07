Vrei sa te relaxezi pe una dintre cele mai faimoase plaje din Grecia? Cumpara bilete de avion in Zakynthos!

Insula greceasca Zakynthos este un veritabil paradis pentru toti turistii care pretuiesc o vacanta pe cinste! Fiind a treia cea mai mare insula din Marea Ionica, aceasta atrage anual mii de persoane care sunt in cautarea unui concediu de neuitat. Alaturi de statiunile care ofera optiuni all-inclusive, poti organiza chiar tu o excursie de vis, singur sau alaturi de cei dragi! Tot ce trebuie sa faci este sa iti achizitionezisi esti gata sa dai startul la relaxare!Daca, in trecut, Zakynthos era doar o mica asezare miniera, astazi, aceasta insula s-a transformat complet, punandu-si in valoare intreg potentialul turistic. Tocmai din acest motiv, turistii care profita de ofertele la bilete de avion Zakynthos pot beneficia de o multitudine de surprize! Insula reuneste atat zone de distractie, in partea de Est, cat si oaze de relaxare, in Sud. In Vest si Nord, aventurierii pot descoperi adevarate minunatii naturale, care vor face deliciul acestui sejur!Pentru inceput, trebuie sa stii ca aceasta optiune este deosebit de facila, deoarece exista un aeroport pe insula, care face conexiuni cu majoritatea zborurilor din Europa, dar si cu diverse curse charter. Calatoria cu avionul este foarte scurta, iar de la aeroport pot fi accesate diverse mijloace de transport pana in statiuni, care se afla in imediata apropiere. Astfel, turistii in cautare de aventuri pot profita de serviciile rent-a-car, ideale pentru a descoperi intreaga insula!De asemenea, exista posibilitatea de a calatori cu bagaje suplimentare, o oferta care cu siguranta va fi pe placul iubitorilor de sporturi nautice, care nu mai sunt nevoiti astfel sa isi inchirieze echipamente speciale de pe insula. Nu in ultimul rand, in Conditiile Generale de Asigurare este inclusa acoperirea Covid-19, atat pentru asigurarea medicala de calatorie, cat si pentru cea storno.Cele mai cunoscute zone turistice de pe insula sunt Kalamaki, Zante si Lagana, aflate in apropierea aeroportului Dionysios Solomos. Odata ce ti-ai rezervat bilete de avion in Zakynthos si te-ai “instalat” intr-una din statiunile mai sus mentionate, ai posibilitatea de a vizita numeroase obiective turistice de pe insula.Spre exemplu, Parcul Marin, unul dintre cele mai mari din Europa, reuneste sute de specii de vietuitoare si plante marine, multe dintre acestea pe cale de disparitie. Este ideal de vizitat alaturi de cei mici, care pot admira broscutele testoase si nenumarate alte creaturi marine in mediul lor natural.Un alt obiectiv de neratat sunt Pesterile Albastre (Blue Caves), un complex de stanci modelate natural de catre apele albastre ale marii, care se afla in extremitatea nordica a insulei. Poti inchiria chiar si o ambarcatiune pentru a le vizita de aproape si surprinde astfel pe camera efectele magice create de reflexiile de safir ale apelor.Ascuns intr-o padure de pini, castelul venetian de pe dealul Bohali este una dintre cele mai indragite atractii pentru turisti. Privelistea superba, care poate fi admirata de aici, este completata de o panorama completa care cuprinde atat orasul Zakynthos, cat si portul incadrat intre apele azurii ale Marii Ionice.Asadar, iti recomandam sa iti achizitionezi din timp bilete avion Zakynthos, una dintre cele mai apreciate destinatii turistice ale acestui an. Te asteapta zile intregi de relaxare, aventuri de neuitat si amintiri unice, care vor dainui pentru multi ani!