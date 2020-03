Zboruri ieftine pe fondul temerilor coronavirusului

Cine anuleaza zborurile si renunta la taxe

„Nu este deloc placut sa stai acasa si sa fii ingrijorat”, spune Henkel, in varsta de 20 de ani, Pentru postul NBC despre decizia sa recenta de a rezerva trei vacante in vara aceasta.Pretul biletelor de zbor au fost cu 35% mai ieftine decat intr-o perioada normala.Si nu este singurul tanar care valorifica aceste reduceri datorita fricii legate de virusul mortal. Unii profita de reducerea preturilor biletelor de avion pentru a putea zbura ieftin la Jocurile Olimpice de vara 2020 din Japonia din iulie.Acum este o ocazie unica sa alegi destinatii exotice deoarece vei gasi pachete complete la preturi atractive.In Europa topul tarilor care inregistreaza cei mai multi turisti anual sunt: Spania, Italia, Grecia, Austria.Top destinatii din Austria realizat de aplicatia harta Austria sunt: Palatul Schönbrunn, Hallstatt, Drumul Alpin Grossglockner, St. Anton am Arlberg, Innsbruck Altstadt.Aplicatia harta Spaniei va oferera o lista cu cele mai vizitate obiective turistice, locatiile pe harta interactiva si sfaturi utile.Grecia isi asteapta si ea in aceasta vara multimea de turisti in special din Romania, Thassos fiind insula cea mai vizitata de catre romani. Din Bucuresti se poate ajunge cu propriul autoturism, avand de parcurs distanta de aproximativ 650 de kilometri. Pentru a gasi cel mai scurt traseu rutier intra pe harta Grecia Italia, trece prin cele mai grele momente din lunga sa istorie datorita Covid 19, insa daca planuiti o vacanta in viitorul apropiat intr-unul din marile orase turistice: Roma, Venetia, Milano iti va fi utila aplicatia: harta italiei . Am pregatit sfaturi utile pentru o calatorie cu masina, distantele rutiere si sfaturi practice pentru orice sofer.\r

Restrictiile de calatorie si o scadere a cererii din cauza coronavirusului au obligat companiile aeriene sa anuleze majoritatea zborurilor si sa reduca temporar personalul. Ryanair si EasyJet pun la sol majoritatea flotelor, in timp ce proprietarul BAIAG va reduce capacitatea cu 75%. Numerele de calatori si rezervarile s-au redus in ultimele saptamani, in timp ce tarile si-au inchis granitele, iar turistii au anulat calatoriile.Cei corora li s-au anulat zborurilor din partea companiei vor primi banii inapoi sau vouchere pe o perioada nedeterminata dar care sa nu depaseasca 365 de zile.