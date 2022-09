Cate paste ar trebui sa prepari pentru o singura persoana. Care este cantitatea corecta

Am vorbit de mai multe ori despre paste și am explicat detalii despre cum se gătesc și cu ce sosuri dacă vrem să facem preparate italienești autentice. Totuși, când vine vorba de fierbere, toată lumea are o teorie despre cât de multe paste trebuie gătite de persoană. Care este cantitatea corectă?



Acestea sunt cantități aproximative, deoarece în funcție de tipul de paste pe care le folosim, cantitățile vor varia puțin, dar putem lua acest ghid ca bază:



Paste uscate: 60-80 grame

Paste proaspete: 80-120 g

Paste proaspete rellena: 150 grame

Nyoquis: 130 de grame

Paste de supe: 50 de grame



"Pastele proaspete sunt mai grele și, prin urmare, pentru a face un fel de mâncare normală trebuie să adaugi ceva mai multă cantitate decât dacă sunt uscate", explică Antonella Speranza, o napoletană care trăiește de ani buni în Catalonia, autoarea blogului și a cărții La pasta per als Catalans (Paste pentru catalani).



Sosul trebuie, de asemenea, luat în considerare: "Dacă este lichid și conține puține ingrediente, cum ar fi sosul de roșii sau pesto, poate că 80 de grame de paste nu sunt suficiente pentru cineva. Pe de altă parte, în cazul în care acompaniamentul este reprezentat de leguminoase, carne, smântână sau ouă, felul de mâncare este deja substanțial cu 80 de grame", spune Speranza.



Nu uitați că, dacă nu aveți un cântar pentru a cântări pastele pe care doriți să le gătiți, puteți folosi câteva trucuri, cum ar fi folosirea (pentru pastele lungi, cum ar fi spaghetele) a găurii unor ustensile din lemn care sunt concepute în acest scop.