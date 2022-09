Stii la ce serveste inelul ascuns sub dopurile de ulei? Iata raspunsul

În fiecare zi învățăm ceva nou și sunt multe surprize când descoperim că un obiect de zi cu zi are mai multe funcții sau chiar un mecanism ascuns care ne poate ușura viața. Iar acest lucru se întâmplă adesea cu majoritatea produselor pe care le folosim zilnic: cuburile de zahăr alungite, partea curbată a bazei sticlei, gaura din stiloul Bic sau acadeaua?



Toate au o funcție specifică, dincolo de design. Alteori, este vorba de istețimea consumatorului care poate găsi o soluție la care inventatorul însuși nu s-a gândit. Erika Lopategui a împărtășit pe profilul ei de Twitter utilizarea importanta pe care o poate avea inelul care vine sub tampoanele sticlelor de ulei.



Potrivit acesteia, este o greșeală să arunci acest inel: "Îl scoți și îl întorci cu susul în jos și uite cum cade uleiul", a explicat ea, împreună cu un video în care se poate vedea că, într-adevăr, Erika are dreptate: inelul s-a potrivit perfect și nu s-a scufundat atunci când a încercat să îl pună cu susul în jos, deoarece gâtul sticlei are niște mici filete. Astfel, cu acest gest simplu, poți controla cantitatea de ulei care cade din sticla respectivă, dar nu precizează dacă acest truc ar putea fi aplicat și la alte tipuri de sticle.