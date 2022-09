Cat a ajuns sa coste laptele in magazine. Pretul s-a dublat

Valul de scumpiri continua in Romania, in special in sectorul alimentar. Astfel, ca pretul laptelui s-a dublat in ultimele luni, iar un litru a ajuns sa coste in unele magazine chiar 10-12 lei.



Prețul de achiziție al laptelui de la fermieri este numai de 1,65 lei litrul în regiunea Maramureșului. În aceste condițîi, micii fermieri se plâng că au ajuns în pragul falimentului. Alții chiar și-a pus fermele la vânzare din cauza prețurilor majorate din centrele comericale, care pe ei ii afectează.



„Vindem ferma pentru că avem costuri foarte mari cu furajele şi preţul laptelui este foarte mic. La noi în zonă de la poarta fermei ne dau 1,65 lei/litru, ceea ce nu acoperă nici măcar o treime din costuri.



Nu mai merită să creşti vaci, mai ales că subvenţiile sunt mici şi interesul guvernului pentru acest sector este zero. Procesatorii ştiu că nu avem ce face cu laptele, decât să-l aruncăm, astfel că ţin preţul jos.“, a declarat Alexandru M., un mic crescător de vaci din localitatea Sălişte, care a postat un anunţ de vânzare a fermei cu 11 vaci din rasa Bălţată Românească, pentru suma de 50.000 de lei.