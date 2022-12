Conditia impusa de Austria pentru a accepta Romania in Schengen

Austria a dezvaluit care este conditia pentru a accepta extinderea spatiului Schengen si, implicit, acceptarea Romaniei in aceasta zona. Potrivit ministrului de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, „nimic nu va mai sta în calea extinderii spaţiului Schengen” dacă se vor lua măsuri, astfel încât în următoarele luni ţara lui să constate o scădere a numărului solicitanţilor de azil.





„Este un proces normal de discuții”, referindu-se la demersul de a bloca extinderea Schengen în cazul României şi Bulgariei. Dacă Austria, ca țară „în mijlocul continentului”, are cel mai mare număr de cereri de azil din Europa, „atunci ceva nu este în regulă”. La urma urmei, Austria este „înconjurată de state UE și state Schengen, cu excepția Elveției și Liechtenstein”. Dacă țara este extrem de afectată de cererile de azil, „este legitim când spunem că avem nevoie de sprijin”.



„Sunt încrezător că vom putea să luăm măsuri cu adevărat aici în următoarele câteva luni, pentru a face lucrurile astfel încât cifrele să scadă”. Atunci „cu siguranță nimic nu va sta în calea extinderii spațiului Schengen. Nu am spus că nu ne putem înţelege pe acest subiect niciodată, ci doar în acest moment”.Relatările din presă au fost descrise de Schallenberg drept „prostii complete”. Este nedrept să credem că „am face profit dacă indicăm brusc numărul mare de cereri de azil din Austria”. Doar: „Nu vrem să mai rămânem singuri cu acest subiect”.