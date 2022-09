Cod rosu de ploi torentiale. Care sunt zonele afectate de furtuni

Ploi torentiale si furtuni in mai multe zone din tara. ANM a emis cod rosu pentru mai multe regiuni. Cea mai afectata va fi zona subcarpatică din Oltenia, care e vizata de cele mai puternice furtuni din acest an.



România se află la această oră sub o avertizare cod galben și o avertizare cod portocaliu de ploi puternice, vijelii, descărcări electrice și grindină, însă 3 județe sunt lovite de cod roșu de ploi.



Judeţul Vâlcea şi zona montană şi submontană a judeţelor Gorj şi Argeş, sub avertizare cod roşu de ploi abundente. Celelalte zone ale ţării, sub coduri galbene şi portocalii de precipitaţii.



În intervalul menționat, în vestul, estul și sud-estul țării vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși local 25…40 l/mp. Local în sud-estul Munteniei și în Dobrogea, mai ales seara şi noaptea, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.Notă: Începând din dimineața zilei de sâmbătă (3 septembrie), aversele se vor restrânge spre sud-estul și estul țării.