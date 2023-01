Care sunt simptomele noii tulpini Kraken, cea mai agresiva subvarianta Omicron

Medicii din intreaga lume sunt din nou in alerta dupa ce o noua tulpina a coronavirusului se raspandeste cu agresivitate in intreaga lume. Potrivit primelor date, tulpina Kraken este una dintre cele mai agresive si contagioase subvariante Omicron.



Medicii de la Institutul Matei Bals au confirmat si in Romania primele doua cazuri de infectare cu tulpina Kraken.



”Este vorba despre o nouă mutație Covid. Știm, coronavirusurile au o foarte mare variabilitatea genetică și am văzut cu ochii noștri că în acești trei ani au tot apărut tulpini care au cucerit toată plaja patologiei și după au dispărut. Deci, faptul că apare încă o nouă tulpină, nu ne miră. Din datele pe care le avem în literatura internațională această nouă tulpină nu se deosebește decât din punct de vedere genetic. În ceea ce privește manifestările clinice, practic ea este similară cu toate celelalte tulpini Omicron. Sunt forme ușoare”, a transmis Cătălin Apostolescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș.



Medicul Tudor Ciuhodaru susține însă că românii nu ar trebui să se sperie, ci să respecte regulile de igienă și să țină simptomele sub control.



”Este vorba, de fapt, de XBB 1.5., o tulpină care a apărut în urmă cu mai multe luni și este dominantă sau tinde să devină dominantă în cazurile cu infecție cu acest tip de virus în Statele Unite. Cam 40% din cazuri. Noi am învățat de-a lungul acestei pandemii, cu cât se răspândesc mai ușor acești viruși, cu atât patogenitatea este mai mică. Iar până în acest moment nu există niciun fel de indiciu că vorbim despre o patogenitate sau o formă mai severă de boală”, a explicat medicul Tudor Ciuhodaru la Antena 3 CNN.



Această nouă tulpină, predominantă în SUA, este cea mai contagioasă tulpină detectată până în prezent. Aceasta provoacă un număr mare de spitalizări.



În principiu, potrivit datelor colectate în ultimele luni, simptomele sunt "foarte asemănătoare" cu cele cunoscute până acum cu varianta de coronavirus omicron. Cu alte cuvinte, cele mai multe dintre ele sunt ușoare:Tuse



Febră

Dureri în gât

Congestie nazală

Durere de cap

Oboseală