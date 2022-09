Pot face varice daca imi incrucisez picioarele?

Dacă ați auzit vreodată că nu trebuie să vă încrucișați picioarele atunci când stați jos pentru că veți face varice, trebuie să știți că această informație intră în categoria miturilor sau a păcălelilor despre sănătatea noastră, deoarece încrucișarea picioarelor nu este una dintre cauzele acestei probleme vasculare.



Varicele sunt venele mărite, vizibile prin piele, cauzate de o creștere a tensiunii arteriale. De culoare albastră sau purpurie, acestea se dezvoltă adesea sub pielea picioarelor și sunt cauzate de deteriorarea valvelor din această zonă, care ajută sângele să se întoarcă la inimă.



Așadar, acestea sunt rezultatul unei probleme intrinseci a venelor în sine. Asociația Cuida tus Venas pentru conștientizarea și cunoașterea insuficienței venoase cronice insistă asupra faptului că credința despre încrucișarea picioarelor ca fiind o cauză a venelor varicoase nu are niciun sens, ceea ce reprezintă o problemă este sedentarismul.



Prin urmare, încrucișarea picioarelor nu vă predispune la apariția venelor varicoase, dar șederea prelungită da. Alături de încrucișarea picioarelor, statul în picioare pentru perioade lungi de timp este un alt obicei care a fost pus sub semnul întrebării ca fiind o cauză a venelor varicoase. Statul în picioare poate agrava de fapt problema existentă, dar nu ar trebui să provoace vene varicoase, potrivit experților. În orice caz, dacă trebuie să stați în picioare pentru perioade prelungite de timp, merită să mențineți sângele să circule prin exerciții simple pentru picioare și glezne și prin mersul pe jos în mod regulat.